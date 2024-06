Albenga 2024, Podio: “Una cena tra amici e quello scatto che segnò l’inizio di questa grande avventura”

Albenga. “Questa avventura è iniziata insieme a Silvano Montaldo e un gruppo di amici durante una cena indimenticabile, un momento che resterà per sempre nel mio cuore. Seduti intorno a quel tavolo c’erano degli amici, persone che condividono un profondo legame con Albenga: Cristina Porro, Roberto Tomatis, Diego Distilo, Eraldo Ciangherotti, Roberto Crosetto e Guido Lugani. Silvano era lì con noi e insieme a lui abbiamo tracciato una strada da seguire, con l’obiettivo comune di unire l’intero centrodestra albenganese in vista delle elezioni”. Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Podio.

“Lavorando con passione e grande spirito di squadra, abbiamo dato vita ad un progetto condiviso. Anche se oggi Silvano non è più con noi fisicamente, sento la sua presenza e so che sarebbe orgoglioso di vedere come la nostra idea comune abbia preso forma, raggiungendo con determinazione gli obiettivi che ci eravamo prefissati. In questo momento, a poche ore da un voto storico e decisivo per il futuro di Albenga, sento il peso della sua assenza ma anche la forza del suo spirito che ci guida verso la vittoria. La foto che ci ritrae insieme racconta una storia di amicizia, passione e dedizione per Albenga”.

“Questo progetto è nato dal territorio, dalla volontà e dalla determinazione di un gruppo di Albenganesi che amano profondamente questa città e che credono fortemente che Albenga meriti di più. Nel corso di questi mesi questa idea è cresciuta e ha conquistato l’entusiasmo di tantissimi cittadini. Ecco perché oggi si respira una grande voglia di cambiamento. Caro Silvano, tutto questo è diventato realtà grazie alla tua grande intelligenza politica, alla tua guida e al tuo incoraggiamento costante. Ora siamo pronti a affrontare con coraggio il momento più importante di questa sfida, e lo faremo tenendoti sempre nei nostri cuori”.