Albenga. “Villaggio Iris è stato completamente dimenticato dall’amministrazione comunale. Qui vicino cittadini che pagano regolarmente le tasse come tutti gli altri albenganesi. Eppure, per ragioni sconosciute, questa zona di Albenga sembra essere completamente scomparsa dalla mappa della maggioranza uscente” Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Podio..

“Da anni – spiega Podio – i residenti continuano a lanciare appelli inascoltati, chiedendo al sindaco e agli assessori competenti di intervenire, anche con semplici gesti di manutenzione ordinaria. La viabilità in questa zona è in condizioni di grave degrado, dai bordi delle strade alle necessarie riasfaltature degne di queste nome, e ben lontane dai tapulli elettorali a cui questa amministrazione ci ha abituati, soprattutto negli ultimi mesi prima del voto”.

Ricorda il candidato sindaco albenganese: “Un altro problema che mi preoccupa molto è l’accesso al Villaggio, che si trova ancora oggi in una situazione estremamente pericolosa. Sebbene si tratti di una strada statale, l’amministrazione deve sollecitare l’ANAS a risolvere i problemi esistenti prima che accadano eventi gravi. Inoltre, è necessario chiedere all’azienda dei trasporti pubblici di aggiungere una fermata per i pullman, perché attualmente i ragazzi che frequentano le discoteche vicine devono percorrere diversi metri a piedi lungo l’Aurelia senza alcuna protezione, esponendosi al rischio di incidenti. Questo non va bene, dobbiamo garantire la loro sicurezza”.

“Il mio impegno è che il sindaco dopo la campagna elettorale tornerà nel Villaggio Iris per fare il punto della situazione e iniziare a programmare con i cittadini anche dei piccoli interventi per migliorare la vivibilità della zona. Tutto questo negli ultimi anni non è mai accaduto e ora è venuto il momento di cambiare il modo in cui l’amministrazione percepisce e ascolta il territorio”, conclude Podio.