Albenga. È stata una serata da tutto esaurito quella di ieri, giovedì 6 giugno, all’Essaouira di Albenga, in occasione della chiusura della campagna elettorale di Nicola Podio, candidato sindaco del centrodestra albenganese, sostenuto da cinque liste e 80 candidati.

L’evento ha visto la partecipazione di centinaia di persone che hanno affollato il locale in un clima di festa. “È stata una serata fantastica – ha detto Podio -. Non mi sarei mai aspettato un abbraccio così caloroso da tanti amici e sostenitori. Ieri abbiamo festeggiato con il sorriso, ma anche con la consapevolezza dell’importanza del voto di questo fine settimana. Un voto storico e irripetibile per cambiare questa città, che oggi è spenta, stanca e insicura”.

Oltre ai candidati, sostenitori e simpatizzanti delle cinque liste che supportano Nicola Podio, la serata di ieri ha visto la partecipazione a sorpresa del viceministro Edoardo Rixi. Erano presenti anche il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, e il consigliere comunale uscente, nonché ex candidato sindaco di Albenga, Gerolamo Calleri.

“Voglio ringraziare tutti per questo enorme sostegno, che riflette quanto ho raccolto e respirato in questi mesi girando per tutto il territorio – ha aggiunto l’architetto albenganese -. Non abbiamo nascosto i simboli dei partiti né la nostra appartenenza politica perché, a differenza di altri, non ci vergogniamo dei nostri valori. In questa squadra ci sono 80 albenganesi che rappresentano la nostra società in tutte le sue sfumature. Questi sono i valori che vogliamo portare avanti, perché un buon sindaco deve essere in grado di rappresentare tutta la città, non solo una parte”.

In mattinata è in programma l’ultimo “Caffè con Nicola prima del voto. L’iniziativa di ascolto e condivisione del programma elettorale del candidato sindaco albenganese è fissata alle 10.30 presso il “Baretto” di Piazza San Michele: “Sarà un’occasione speciale per incontrare ancora gli albenganesi nel cuore della nostra città e ricordare a tutti l’importanza del voto di questo fine settimana. Andiamo tutti a votare. Uniti si vince, insieme faremo la differenza, perché Albenga merita di più”.