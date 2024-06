Albenga 2024, per Tomatis giornata dedicata alle scuole con l’inaugurazione del parco delle scuole di Campochiesa e la visita al nido Di Ferro

Albenga. Ieri è stata, per il sindaco Riccardo Tomatis e la sua amministrazione, una giornata dedicata alle scuole. Alle ore 13 si è infatti tenuta l’inaugurazione del parco delle rinnovate scuole di Campochiesa, mentre in serata l’amministrazione si è recata presso il nido d’infanzia “Di Ferro”, che ha visto il 31 maggio la fine dei lavori finanziati con fondi PNRR.

“Questi investimenti – afferma il sindaco uscente e ricandidato alle prossime elezioni – confermano ancora una volta come la nostra amministrazione veda nei bambini e ragazzi il nostro futuro. In questi anni abbiamo gettato le premesse per costruire una città a misura di cittadino. Dove altri fanno promesse noi abbiamo sempre preferito i fatti e così continuerà ad essere”.

“Un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questi risultati – spiegano dal suo staff – lo hanno sicuramente avuto gli assessori di riferimento Gaia, Passino e Pelosi”. “Ringraziamo gli uffici – commentano questi ultimi – e tutti quanti si sono adoperati per rendere tutto questo realtà. La collaborazione instaurata anche con professionalità importanti in campo pedagogico ci ha consentito di ridisegnare un luogo indispensabile per la crescita e lo sviluppo di quello che è il nostro domani. L’investimento co-finanziato con il PNRR e fondi propri per 250.000 euro dimostra come la nostra amministrazione riesca a intercettare fondi importanti per portare a compimento opere essenziali”.

Ha poi concluso il vicesindaco Passino: “Con l’inaugurazione del parco esterno multifunzionale, completamente ridisegnato, le scuole di Campochiesa possono dirsi completate. Un risultato importantissimo e che ci rende orgogliosi di quanto fatto. Si ringrazia la fondazione De Mari per il co-finanziamento pari a 15000 euro per l’Educamp. Questa è la ciliegina sulla torta di un’amministrazione che guarda da sempre al futuro”.