Albenga 2024, Mai (Lega): “Fiducia a Toti? Riccardo Tomatis ha perso occasione di tacere. Dovrebbe vergognarsi”

Albenga. “Il sindaco Tomatis, attaccandomi sulla fiducia al presidente Toti, dimentica che quando è stata l’occasione di andare contro la politica del presidente sull’ospedale di Albenga, l’ho fatto senza indugio”.

Lo dice, in una nota di replica al sindaco di Albenga e candidato Riccardo Tomatis, Stefano Mai, capogruppo della Lega in regione Liguria.

“Non permetteremo alle sinistre di far cadere un Consiglio regionale, con danni enormi per la collettività, cavalcando un’inchiesta giudiziaria, – ha proseguito Mai. – Troppo facile vincere le elezioni così. Forse Tomatis è interessato a me perché sono candidato in consiglio comunale ad Albenga? O forse segue il consiglio per imparare a fare politica?”.

“Sarebbe bene che si occupasse di Albenga, cosa che non ha fatto nei dieci anni in cui ha governato prima da vicesindaco e poi da sindaco. Stia sereno”.

“Albenga ha bisogno di un cambio di passo e gli faremo vedere noi come si governa, come si sviluppa una città e come si può migliorare la vita dei cittadini e del loro territorio”, ha concluso Mai.