Albenga 2024, Lugani: “Introdurre una Tari scontata per gli esercizi commerciali che donano il cibo”

Albenga. “Combattere lo spreco alimentare non è soltanto un obiettivo europeo, sancito anche da Agenda 2030, ma anche una priorità della strategia per l’economia circolare”. Lo scrive, in una nota, il candidato della Lista Civica – Podio Sindaco Guido Lugani.

“La riduzione della tassa sui rifiuti per chi dona cibo – spiega -, prevista dalla legge Gadda 166/2016 (Antisprechi), è una misura adottata da diversi comuni per incentivare la donazione di alimenti ancora commestibili ma invenduti, con l’obiettivo di ridurre lo spreco alimentare e sostenere le persone in difficoltà. Questa iniziativa non solo promuove la solidarietà sociale, ma contribuisce anche alla sostenibilità ambientale, riducendo la quantità di rifiuti organici”.

“Gli esercizi commerciali che aderiranno a questa iniziativa (attraverso l’istituzione di un Albo similare a quello già presente dei “compostatori”) beneficeranno di una riduzione sulla tassa rifiuti (TARI) sulla quota variabile. I vantaggi sono molteplici: Ambientali/economici, riduzione della quantità di rifiuti organici e per cui minor costo di smaltimento per il Comune; Sociali, supporto alle persone in difficoltà attraverso la redistribuzione del cibo; Economici per le attività, risparmio sulla tassa rifiuti per gli esercizi commerciali”, conclude Lugani.