Albenga 2024, la proposta di Guido Lugani: “Introdurre nelle frazioni il bidone per la raccolta del verde nel periodo marzo-ottobre”

Albenga. “Introdurre il bidone per la raccolta degli sfalci vegetali di giardini, siepi ed alberature degli utenti privati nelle frazioni nel periodo marzo-ottobre”. E’ la proposta lanciata da Guido Lugani, candidato consigliere della lista civica “Podio Sindaco”, tecnico ambientale e già assessore all’ambiente del Comune di Albenga.

Secondo Lugani “l’introduzione della raccolta degli sfalci vegetali di privati cittadini, che ad oggi non possono inserire gli stessi all’interno della frazione umida ma devono trasportarli con proprio mezzo presso l’isola ecologica di Albenga, si inserisce perfettamente nel modello di economia circolare dei rifiuti”:

“Infatti, la raccolta separata di tale scarto è già operativa in alcuni comuni limitrofi, e porta una: riduzione dell’inquinamento dell’aria, in quanto diminuirebbero sensibilmente gli abbruciamenti dei privati, andando invece verso un successivo riciclo dello scarto vegetale; riduzione degli spostamenti con macchine private che conferiscono spesso minimi quantitativi all’isola ecologica, andando invece a concentrare nei bidoni frazionali i quantitativi prodotti dai privati e raccolti dall’azienda della gestione dei rifiuti; benefici economici a lungo termine: riducendo la quantità di rifiuti talvolta inviati in discarica o abbandonati, il comune così potrà ottenere risparmi economici a lungo termine e valorizzare meglio le risorse presenti sul territorio”.

“Questi sono solo alcuni dei vantaggi associati alla raccolta porta a porta degli sfalci vegetali, che contribuirebbe ad una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti organici”.