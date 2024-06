Albenga 2024, in piazza del Popolo la chiusura della campagna elettorale di Riccardo Tomatis: “Per la città ci siamo stati e ci saremo sempre”

Albenga. Domani sera dalle 18.30 Riccardo Tomatis, sindaco uscente di Albenga e in corsa per un secondo mandato, chiuderà la propria campagna elettorale in piazza del Popolo.

“Con l’accompagnamento del gruppo musicale ‘I tre gotti’ sarà l’occasione per parlare, per l’ultima volta prima del voto, di un programma in continuità con il tanto lavoro svolto dall’amministrazione e con lo sguardo rivolto al futuro”.

“Questa campagna elettorale ci ha già regalato tante opportunità di confronto. Con la chiusura in piazza del Popolo vogliamo ribadire che noi per la città ci siamo stati e ci saremo sempre. E lo faremo da una piazza che a breve sarà oggetto dell’ennesima riqualificazione portata avanti dalla nostra amministrazione e dalla nostra progettualità”.

“Vi aspettiamo numerosi per quella che rappresenta la chiosa finale di una campagna che ha messo, da parte nostra, la città di Albenga e i suoi cittadini al centro.”