Albenga 2024, il candidato sindaco Tomatis: “Quasi ultimati i lavori alla stazione di posta”

Albenga. “Sono quasi ultimati i lavori alla stazione di posta e housing temporaneo nella frazione di Campochiesa (regione Rapalline). Un progetto fortemente voluto dall’amministrazione Tomatis e che ha visto coinvolti l’assessora alle politiche sociali e il vice-sindaco Alberto Passino”. Lo fa sapere, in una nota, il candidato sindaco Riccardo Tomatis.

“Questo è un bellissimo progetto per dire si. Per dire si al recupero e all’inclusione sociale. Per dire si allo sviluppo della comunità senza lasciare nessuno indietro. Per dare una risposta al gravissimo problema dell’emergenza abitativa, che ha ripercussioni enormi sulla collettività”, spiega.

L’assessora Marta ha poi illustrato il progetto, finanziato attraverso fondi europei intercettati dal Comune, che “prevede 8 posti letto e una serie di servizi di supporto all’inclusione sociale, lavorativa e all’accompagnamento all’autonomia. Per l’assegnazione del servizio è previsto un bando di gestione. È fondamentale sottolineare come questo progetto sia integrato con altri nello stesso contesto, come la ristrutturazione della Casa dei Marescialli e la costruzione del nuovo centro Anffas. Intervenire nelle zone socialmente più difficili era uno degli obiettivi dell’Amministrazione che ha portato al reperimento di diversi fondi da destinare proprio alla zona di Regione Rapalline”, conclude.