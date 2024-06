Albenga 2024, il candidato sindaco Podio a Salea: “Incontro molto partecipato, c’è grande voglia di cambiamento”

Albenga. Si è tenuto nella sala consiliare della Cooperativa Macchia Verde di Salea l’incontro tra i residenti della frazione albenganese e il candidato sindaco del centrodestra Nicola Podio.

Moltissimi i cittadini che hanno voluto prendere parte alla serata di ascolto e condivisione del programma elettorale organizzata dal candidato sindaco albenganese insieme a diversi candidati delle cinque liste che lo sostengono.

“Anche a Salea – spiega Podio – gli albenganesi hanno ben compreso la portata storica del voto del prossimo fine settimana. La voglia di cambiamento è un sentimento forte e evidente in ogni zona della città”.

Tanti i temi affrontati nel corso dell’incontro a Salea: “Abbiamo parlato delle problematiche legate alla manutenzione, pulizia e ordine – aggiunge Podio -. A Salea non sono mai stati effettuati interventi di manutenzione sui fossati e sui rii. Inoltre, si è parlato dei parcheggi, che rappresentano un grave problema per la frazione, e della viabilità, che non garantisce ai mezzi di soccorso l’accesso alla parte alta dell’area”.

“La serietà è il primo elemento da garantire ai cittadini prima, durante e dopo il voto – conclude il candidato sindaco albenganese -. Ecco perché non ho mai voluto fare promesse irrealizzabili a nessuno. Ma la presenza costante sul territorio e la forte determinazione a intervenire dove necessario, soprattutto per garantire la sicurezza dei cittadini, sono e saranno delle certezze”.