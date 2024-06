A tu per tu

Albenga 2024, il 4 giugno il candidato sindaco Podio incontra i cittadini della frazione di San Fedele

Appuntamento alle 20.30 in piazza Falcone e Borsellino. In giornata (3 giugno) nuovo "Caffè con Nicola" a Vadino e l'incontro con i commercianti albenganesi in sala consiliare