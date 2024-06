Albenga 2024, i due candidati a sindaco Tomatis e Podio hanno votato nel pomeriggio

Albenga. Manca poco al termine della prima giornata di urne aperte, e secondo i dati non ancora ufficiali ad Albenga l’affluenza ha già superato il venti per cento. Alle 23 si chiudono i seggi per poi essere di nuovo operativi domani, dalle 7 alle 23.

Nel pomeriggio di oggi i due candidati a sindaco hanno espresso il loro diritto di voto: Riccardo Tomatis lo ha fatto nella scuola di via degli Orti, mentre Nicola Podio a Campochiesa, alla Nada Torri Ricci.

Lo spoglio per le amministrative inizierà lunedì 10 giugno alle ore 14, mentre domani sera si procederà per le Europee.