Albenga 2024, domenica 2 giugno nuovo “Caffè con Nicola” insieme al candidato sindaco Podio

Albenga. È in programma domenica 2 giugno presso il bar “Dolcesalato” a “Le Serre Village” il nuovo appuntamento con “Un Caffè con Nicola”, l’iniziativa di ascolto e condivisione del programma elettorale del candidato sindaco del centrodestra ingauno Nicola Podio.

“Siamo quasi al termine di questa intensa campagna elettorale – spiega Podio -, ma vogliamo dedicare ogni minuto ancora disponibile al confronto e soprattutto all’ascolto dei cittadini albenganesi”.

La candidatura di Nicola Podio sindaco è sostenuta da cinque liste, per un totale di 80 candidati in corsa. Il centrodestra albenganese si presenta compatto verso il voto: “Albenga merita di più è lo slogan che abbiamo scelta per queste elezioni – aggiunge Podio -, ma è soprattutto il messaggio che riceviamo ogni giorno dai cittadini albenganesi”.

All’incontro programmato presso il bar “Dolcesalato” saranno presenti anche diversi candidati delle cinque liste a sostegno di Podio. Il “Caffè con Nicola” è una iniziativa aperta a tutti i cittadini.

“C’è tanta voglia di cambiamento – conclude Podio -. A giugno la città avrà un’opportunità storica e senza precedenti per iniziare un nuovo capitolo e sperimentare un approccio amministrativo nuovo e davvero a contatto con il territorio”.