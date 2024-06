Albenga 2024, da Podio mano tesa a Tomatis: “Complimenti a lui. Sarà un’opposizione corretta”

Albenga. “Gli elettori hanno sempre ragione, se hanno scelto la continuità evidentemente a loro va bene la continuità”. Nicola Podio, candidato sindaco di Albenga per il centrodestra, prende con grande sportività e fair-play la sconfitta patita contro il sindaco uscente Riccardo Tomatis.

“La ragione è sempre e comunque degli elettori – ha aggiunto ai microfoni di IVG.it – Noi abbiamo proposto un progetto di cambiamento, evidentemente non è piaciuto. Ne prendiamo atto e accettiamo il verdetto. Certo dispiace, perché è stata una campagna impegnativa per me ed i miei 80 candidati, tutte persone fantastiche che mi hanno supportato in modo fantastico e che ringrazio perché hanno lavorato in modo eccellente”.

“Purtroppo il nostro progetto non è piaciuto, altrimenti le cose sarebbero andate diversamente. Gli elettori hanno apprezzato il lavoro svolto dall’amministrazione uscente ed è giusto che il sindaco Tomatis abbia vinto. Complimenti a lui”.

Ora Podio e alcuni suoi candidati consiglieri siederanno in consiglio comunale tra le file della minoranza: “Faremo opposizione in consiglio comunale come giusto che sia sulla base delle scelte degli elettori. Saremo un’opposizione corretta, giusta, senza faziosità. Se l’amministrazione porterà avanti progetti condivisibili, li condivideremo senza farne questioni di parte. Se non li condivideremo, invece, lo diremo in maniera molto chiara”.