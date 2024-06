Albenga 2024, Ciangherotti: “Grazie a Gero Calleri per il suo lavoro sempre a contatto con la gente, sua figura moderata ha esaltato i valori del centrodestra” 

Albenga. “Vorrei esprimere il mio più sentito ringraziamento a Gero Calleri per aver portato in consiglio comunale ad Albenga un approccio politico che rappresenta il meglio di questo mondo. Gero ha incarnato alla perfezione i valori del centrodestra e insieme a lui e agli altri consiglieri di minoranza abbiamo portato avanti numerose battaglie. Purtroppo, questa maggioranza non ha dimostrato la maturità e l’intelligenza politica necessarie per cogliere le numerose proposte di buon senso provenienti dall’opposizione, respingendo spesso le nostre istanze con la consueta risposta ‘ci avevamo già pensato’. Oggi, dopo 5 anni di nulla cosmico, sindaco e assessori si affannano a scrivere decine di comunicati stampa con l’obiettivo di dare una parvenza di dinamismo amministrativo dopo anni di totale immobilismo”. Lo dichiara il consigliere comunale e candidato della lista di Forza Italia a sostegno di Nicola Podio sindaco Eraldo Ciangherotti.

“Un modo di questa maggioranza – spiega – di considerare l’elettorato albenganese alla stregua di un allocco, come se i cittadini non avessero la capacità di valutare la realtà che li circonda. La politica dovrebbe essere dialogo, condivisione, sintesi, ma soprattutto ascolto e conoscenza del territorio. Non mi sorprende che Gero abbia recentemente evidenziato in un podcast come questa amministrazione, che lui conosce bene come me, sia stata così distante dagli albenganesi. Il sindaco uscente vive in una bolla di sapone e crede che Albenga possa essere amministrata semplicemente passeggiando lungo la via principale, magari parlando al telefono. Albenga non solo merita di più, ma è molto di più. I nostri agricoltori, le frazioni, il quartiere di Vadino e i residenti del lungomare sono stati abbandonati, e oggi il fallimento più grande non riguarda solo l’insicurezza e il degrado, ma il divario abissale tra l’amministrazione e il territorio”.

“Dobbiamo ricostruire tutto questo, e lo faremo insieme a Nicola Podio, una persona capace, un professionista preparato, un uomo umile che sa stare a contatto con la gente e al contempo è in grado di avere una visione pragmatica dei problemi, semplicemente perché conosce veramente il territorio. Se sarò eletto, insieme a Nicola porterò con me i valori che Gero Calleri, grazie alla sua esperienza in consiglio, lascia alla città, valori che continueranno con determinazione anche nella prossima amministrazione di centrodestra”, conclude Ciangherotti.