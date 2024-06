Albenga 2024, Ciangherotti e Perrone (FI) : “Politiche abitative, sostegno al reddito e inclusione al centro dell’azione della prossima amministrazione Podio” 

Albenga. Le politiche sociali sono al centro del programma elettorale della squadra di Nicola Podio, il candidato sindaco del centrodestra albenganese. Con una lunga esperienza nell’ambito delle politiche sociali ingaune, Eraldo Ciangherotti e Ginetta Perrone, candidati consiglieri nella lista di Forza Italia, analizzano i sette punti essenziali del programma elettorale forzista per migliorare la qualità della vita dei cittadini albenganesi, con un focus particolare su politiche abitative, sostegno al reddito, inclusione e formazione giovanile.

1. Politiche abitative – “Le politiche abitative comunali sono immobili. L’attuale amministrazione non è stata in grado di rendere lo strumento comunale flessibile,” affermano Ciangherotti e Perrone -. “Non ha saputo instaurare un rapporto diplomatico efficace con Arte né investire su accordi per il canone moderato, che è più basso del canone calmierato. È fondamentale creare una rete di soluzioni abitative a canone basso, di 300/400 euro al mese, che includa emergenze abitative comunali, ERP, canoni moderati e canone concordato. Questa rete, se finalmente sbloccata, darà respiro a una fascia di cittadini che oggi annaspa”.

2. Sostegno al reddito- “È necessario continuare a investire nel sostegno al reddito, ma con una maggiore perequazione, partendo da chi ha meno – sottolineano -. Il nostro impegno sarà garantire che le risorse vadano a chi ne ha più bisogno, per assicurare un sostegno equo e giusto per tutti”.

3. Psicologia per i ragazzi – “Ogni ragazzo ha diritto che la scuola e il Comune investano su formazione psicologica – ricordano Ciangherotti e Perrone -. È fondamentale che comprendano come funziona la mente nell’infanzia e nell’adolescenza, per aiutarli a crescere in modo sano e consapevole”.

4. Inclusione non come mero sussidio economico – “L’inclusione socio-lavorativa va sradicata dal concetto di sussidio economico – precisano i candidati forzisti -. I servizi comunali e sanitari, in sinergia con i centri per l’impiego, devono impiegare risorse umane ed economiche per progetti individuali seri, volti ad arricchire l’autonomia personale dei beneficiari. Oggi è una solo marchetta”.

5. Educazione civica ai ragazzi “I ragazzi devono sentirsi parte dell’ente pubblico – proseguono Ciangherotti e Perrone -. Pulire un parco, il cortile della scuola, partecipare alle decisioni della giunta e del consiglio che li riguardano. Interagire con il sindaco e gli assessori sulla città, sulla politica, sul nostro patrimonio storico e sociale. Questo è fondamentale per formare cittadini attivi e consapevoli”.

6. Attività di formazione culturale, arte, sport per tutti “Le politiche giovanili sono sparite dalla gestione comunale – aggiungono ancora -. Il centro giovani deve tornare ad essere un punto di riferimento, offrendo attività culturali, artistiche e sportive accessibili a tutti, non solo a chi può permetterselo”.

7. Servizio di assistenza domiciliare (SAD) “La SAD per le persone sole è un bisogno enorme. Bisogna investire almeno 120.000 euro all’anno, rispetto ai soli 50.000 euro attuali. È fondamentale per garantire un’assistenza adeguata e dignitosa a chi ne ha più bisogno”, sottolineano ancora.

“Con Nicola Podio sindaco siamo pronti a portare avanti un programma che metta al centro il benessere sociale e la crescita della comunità. Uniti si vince, insieme possiamo fare la differenza. Il momento di cambiare è adesso”, concludono Ciangherotti e Perrone.