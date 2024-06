Albenga 2024, candidati a confronto. Nicola Podio: “Sicurezza e decoro. Con noi la città tornerà a sognare a colori”

Albenga. Ormai ci siamo. Mancano pochi giorni all’appuntamento con le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno che sancirà la nomina del nuovo sindaco che, per 5 anni, avrà l’onere e l’onore di guidare la Città di Albenga.

Per questo motivo, la redazione di IVG ha deciso di realizzare una sorta di “confronto a distanza” tra i candidati alla carica di primo cittadino della città delle Torri: Nicola Podio e Riccardo Tomatis.

Una formula semplice, con 6 domande che da una parte riassumo i temi principali che hanno segnato la storia recente della Città stessa e la campagna elettorale e che dall’altra possano dare un’idea ai cittadini di ciò che si vuole realizzare nell’immediato, ma anche a lungo termine.

Ecco l’intervista al candidato Nicola Podio, appoggiato dal centrodestra unito con 5 liste a supporto (le trovi QUI, con i nomi dei candidati): “Lista Civica – Podio Sindaco”, “Fratelli d’Italia”, “Forza Italia”, “Lega Albenga per Podio Sindaco”, “Aria Nuova per Albenga”.

SICUREZZA

Volenti o nolenti, la sicurezza è stata uno dei punti focali della campagna elettorale, con tante polemiche, condite da botta e risposta, su ciò che non va. Ora, però, quello che gli elettori vogliono sapere con chiarezza è: qual’è la vostra ricetta per la sicurezza?

“Albenga è una città che, negli ultimi 10 anni, ha vissuto, purtroppo, una fase crescente di insicurezza. E questo è uno dei motivi che mi ha spinto a candidarmi a sindaco. Ma le ricette in materia di sicurezza non dipendono esclusivamente dal sindaco, ma da tanti fattori: in primis le norme, di carattere nazionale, e poi un coinvolgimento degli organi quali Prefettura e Questura, che sono preposti al controllo del territorio. È anche evidente che un sindaco non può farsi travolgere dagli eventi come accaduto ad Albenga, ma deve gestire la sicurezza, facendo in modo che sia sempre più presente, informato e conosca profondamente il territorio per arrivare a prevenire i fatti di cronaca che sono successi negli ultimi giorni e non solo. In questi giorni ho incontrato tante persone in giro per Albenga, nelle frazioni, in centro, in zona mare, e tutti, purtroppo, lamentano l’assenza dell’amministrazione. Nessuno dell’amministrazione è mai presente sul territorio per capire le dinamiche legate anche alla cattiva sicurezza. Se non si conoscono diventa difficile fornire agli organi competenti un quadro preciso dello stato delle cose. Quando il sindaco, dopo gli ultimi fatti gravi successi, ha presentato un quadro corretto, chiedendo la convocazione del Tavolo per ordine pubblico e sicurezza, Questore e Prefetto hanno messo subito a disposizione le forze per permettere ad Albenga di migliorare. Oggi assistiamo quotidianamente ad arresti, retate ed operazioni che, nel tempo, porteranno sicurezza nell’albenganese. Sono questi gli interventi che un sindaco deve fare, ma con questa amministrazione sono arrivati fuori tempo massimo”.

SANITà

Sanità pubblica, sanità privata ma anche sanità pubblica convenzionata con il privato: è quest’ultimo, salvo cambiamenti repentini, il destino dell’ospedale di Albenga. Favorevole o contrario? E se questo sarà il futuro, cosa il Comune potrà “pretendere” dal privato e cosa si devono aspettare i cittadini?

“Sono contrario alla sanità privata, lo specifico: l’ospedale di Albenga non deve diventare una clinica. Ma oggi la strada pubblica mi sembra non sia percorribile perché dobbiamo essere onesti: prima il PD e poi il centrodestra hanno ridotto progressivamente le competenze dell’ospedale di Albenga. E allora bisogna essere pragmatici. Un sindaco deve guardare l’interesse degli albenganesi e del Comprensorio e tutelare la salute dei cittadini. Se la ricetta della Regione è un privato convenzionato, come il Gaslini o il Galliera, ad esempio, o tante altre strutture in cui siamo costretti ad andarci a curare in Lombardia, Piemonte, Toscana o Emilia che hanno già questo tipo di strutture, io non sono contrario, anzi, sono favorevole: l’obiettivo della mia coalizione è di garantire servizi sanitari di buona qualità ai cittadini. Tutti vorremmo un ospedale pubblico e se qualcuno, durante la prossima campagna elettorale per le elezioni regionali, presenterà un progetto per un ospedale pubblico ad Albenga, con dati alla mano e assolutamente sostenibile dal punto di vista del bilanci, troverà il mio totale appoggio: non mi interessano i colori politici, ma i servizi per i cittadini. E ad oggi ritengo che l’unico modo per garantirli sia un privato convenzionato, come già avviene in tante regioni dove noi albenganesi siamo costretti ad andare a fare turismo sanitario per farci curare”.

TURISMO-AGRICOLTURA

Dopo sicurezza e sanità, non si può non parlare di turismo, che però ad Albenga non rappresenta l’economia principale, che è invece l’agricoltura. Sono due mondi che possono coesistere e crescere di pari passo? Se sì, come?

“L’agricoltura è il fiore all’occhiello di Albenga: è il patrimonio economico principale che abbiamo e che dobbiamo valorizzare e potenziare ancora, facendolo lavorare in sinergia con il turismo. Albenga ha un potenziale enorme in termini turistici, ma oggi è sfruttato pochissimo: è come avere una Ferrari in garage ma non la si utilizza perché non abbiamo la benzina, assurdo. Noi dobbiamo mettere quella benzina nel turismo albenganese facendolo lavorare in sinergia con l’agricoltura. Gli imprenditori di Albenga sono capaci di fare turismo perché lo fanno già con l’agricoltura”.

L’IMPEGNO

La campagna elettorale e il programma elettorale stesso sono un “contenitore” di promesse ed impegni: qual’è quello che ti senti di garantire ai cittadini. Della serie: in caso di elezioni vi garantisco o prometto, appunto, che questo punto sarà realizzato?

“L’atto che porteremo avanti e l’opera che inizieremo a realizzare, perché sarà mastodontica e richiederà tempo ed enormi risorse, è la passeggiata a mare. Non può essere lasciata nelle condizioni attuali: deve essere rifatta. Deve rappresentare anche uno stimolo per gli imprenditori che credono in Albenga per far sì che questo volano che ha la nostra città, una possibilità di crescita economica enorme, diventi realtà. Oggi Albenga ha un potenziale enorme sotto il profilo turistico, che non viene sfruttato. Noi dobbiamo portare tutte le zone della città, dalle frazioni a Vadino alla zona mare, a crescere sotto il profilo turistico. Penso ad esempio a Vadino: un potenziale enorme, con grandi spazi, lungomare meraviglioso, ma completamente abbandonato. L’amministrazione Tomatis ha preparato un Masterplan, ma fuori tempo: andava realizzato 10 anni fa e oggi vedremmo i primi interventi realizzati, invece siamo sempre e solo alle promesse. Noi vogliamo lavorare dal primo giorno per dare ad Albenga, nei prossimi 5-10 anni, uno sviluppo turistico importantissimo come merita. Penso ai comuni vicini che investono quotidianamente nel turismo, mentre Albenga non fa nulla: abbiamo un ‘Palio’ meraviglioso, ma anche ‘Fior d’Albenga’, che va però migliorata perché noi non vendiamo treni, ma fiori, e deve tornare ad essere una manifestazione dove si promuove il prodotto albenganese. Tutti eventi che, però, sono concentrati nel centro storico, che è stupendo, ma non si può fermare tutto lì: i grandi eventi vanno estesi a tutta la città”.

PRIMO ATTO/100 GIORNI

Quale sarà il primo provvedimento in assoluto che adotterete in qualità di sindaco in caso di elezioni o più in generale i progetti che “vedranno la luce” nei primi 100 giorni di mandato?

“I primi 100 giorni sono cruciali per dare al cittadino la vera dimensione di una amministrazione. Sono il punto di partenza di un’amministrazione che deve durare 5 anni e deve essere chiara nel suo progetto. La campagna elettorale è il momento in cui si fanno le promesse, i primi 100 giorni sono la fase in cui si iniziano a gettare la basi per realizzare quelle promesse. In campagna elettorale ho parlato con tantissime persone e i problemi principali che mi hanno evidenziato sono due: sicurezza e decoro urbano, e da lì partiremo per rilanciare Albenga. Non si tratta di una errata percezione, ma di realtà e i cittadini devono essere ascoltati. Tra le prime cose che farò, andrò a lavorare con Questore e Prefetto per far sì che le forze dell’ordine, che sono state implementate negli ultimi giorni perché la situazione era diventata insostenibile, vengano mantenute sempre sul territorio, migliorando pian piano la sicurezza. Sul decoro bisogna intervenire in maniera pesante perché non può bastare uno sfalcio d’erba durante la campagna elettorale: alla città deve essere garantita una programmazione ed un’azione sistematica di decoro del patrimonio comunale”.

VISIONE FUTURA

Amministrare una città significa anche saper guardare al futuro oltre che all’immediato. Qual’è la tua visione di Albenga tra 5 anni? Come Nicola Podio immagina Albenga tra 5 anni?

“Albenga, dopo 5 anni di amministrazione Podio, sarà una città che tornerà a sognare a colori. Oggi è una città che ha smesso di sognare e di vedere il futuro a colori. Spesso incontro imprenditori che mi chiedono: ‘A me chi lo fa fare di investire ad Albenga?’, e ancora, ‘Se io investo dei soldi in una manifestazione l’amministrazione è assente e, anzi, mi mette i bastoni tra le ruote perché non sostiene il mio investimento’. Ecco, è questo che noi porteremo ad Albenga: la capacità di lavorare in sinergia tra il pubblico e il privato, in modo che le risorse private diventino una risorsa pubblica. Noi crediamo in questo: è nel nostro dna di amministratori di centrodestra. I nostri elettori sono quelli che hanno piacere di vivere in una città pulita e ordinata, dove chi investe del denaro ne abbia poi un ritorno. Quando un imprenditore investe le proprie risorse sul territorio deve essere tutelato: il sindaco deve essere al fianco dell’imprenditore, ma purtroppo oggi questo non succede. Noi saremo al loro fianco e al fianco di tutti i cittadini che vorranno impegnarsi per migliorare Albenga”.