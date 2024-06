Alassio, tutto pronto per “Calciomercato-L’originale” tra firma della piastrella al Muretto e passeggiate per la città

Alassio. Lunedì 17 giugno parte finalmente la macchina di “Calciomercato-L’Originale” da Alassio. Una maratona mediatica alla scoperta delle bellezze nascoste della città del Muretto per lo staff e i talent della trasmissione di calcio più seguita dagli Italiani.

Mentre in Germania si disputano gli scontri tra le squadre europee, ad Alassio si lanciano collegamenti e cartoline delle località del Ponente Ligure che ospitano per tutta la settimana lo staff di Sky Sport. Da Alassio a Finale Ligure, martedì 18, a Pietra Ligure, mercoledì 19, per tornare nella città del Muretto da giovedì 20 fino alla serata conclusiva di venerdì 21 giugno.

Un riflettore sempre puntato sugli scorci più rappresentativi di Alassio si accende da lunedì con interviste ad Alessandra Ricci e Marco Melgrati nei bellissimi Giardini di Villa della Pergola, una delle eccellenze italiane nell’architettura del verde italian style.

Una visita ai luoghi che hanno immortalato Alassio, meta amata dagli Inglesi che ne lasciarono tracce evidenti con la presenza dell’ex chiesa anglicana e dell’unica biblioteca inglese che ospita la collezione delle opere di Richard West. Per proseguire tra le 17 e le 18 con uno scontro sui campi di terra rossa più famosi del circuito nazionale di tennis: giornalisti e talent si sfideranno a padel all’Hanbury Tennis Club. La tradizione inglese del gioco del tennis presta una delle sue sedi più eleganti e prestigiose al neonato gioco che sta spopolando nelle città di tutta la nazione.

E ancora, la sera dalle 18.45, partendo dalla piazzetta della storica maison Balzola, la firma più celebre dei Baci di Alassio, l’immancabile passeggiata di Marchetti per il Budello di Alassio, la via dello shopping a cielo aperto più lunga d’Italia. Per arrivare alle 19.15 allo storico Muretto di fronte al Caffè Roma, dove il sindaco Melgrati consegnerà allo staff di Calciomercato-L’Originale la piastrella firmata dal team di Sky Sport. In diretta con la trasmissione in piazza Partigiani per la visione della partita Austria-Francia dalle 21 alle 23. Accesso libero.

Per giungere a fine serata, dalle 23.30 alle 00.30, sempre in diretta da piazza Partigiani, alla presenza del sindaco e del conduttore Di Marzio, quando allo scoccare della mezzanotte di nuovo la consegna della famosa piastrella a uno dei nomi più cari a tutti i tifosi di calcio: Beppe Bergomi.

E sotto le stelle che illuminano il bellissimo Molo Bestoso, tra le installazioni dell’artista internazionale Bruno Catalano che abbelliranno questa location unica sul mare fino al 31 ottobre per la gioia di tutti gli amanti dell’arte contemporanea, si chiuderanno i collegamenti della prima giornata che apre la maratona settimanale in onda ogni giorno fino a venerdì a partire dalle 23.30 su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

“Calciomercato-L’Originale” è scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli.