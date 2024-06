Alassio, tubatura danneggiata e fuga di gas in zona Fenarina: vigili del fuoco mobilitati

Alassio. Allarme nella mattinata odierna (18 giugno), ad Alassio. Le informazioni sull’accaduto sono ancora poche, ma si è verificata una importante fuga di gas in zona Fenarina.

Stando a quanto riferito, all’interno di un cantiere sarebbe stato danneggiata una tubatura del gas che avrebbe provocato la perdita.

Sul posto i vigili del fuoco, che stanno verificando la situazione ed operando proprio in questi minuti. Al momento non risultano alloggi evacuati, ma la situazione è in evoluzione.

Per consentire le operazioni, è stata chiusa al traffico via Neghelli con conseguenti ripercussioni sul traffico cittadino.

Articolo in aggiornamento