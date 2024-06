Alassio, successo per la prima del cortometraggio “Il Professor Birillo”

Alassio. “Lavorare con i giovani e gli animali è stato molto piacevole. Obiettivo? Raccontare una storia giocando con un cellulare un cavalletto e una luce. Educare i padroni di animali al rispetto dell’ambiente e promuovere la pet therapy. Racconto di un cane che trasformerà una classe di ragazzi indisciplinati in un ambiente di amore e diligenza. Un laboratorio tecnico di regia che vuole comunicare la potenza dell’empatia. Ho il cast perfetto, Alassio è una città piena di artisti, personaggi come la preside severa interpretata da Loredana Polli, e la partecipazione straordinaria di Luca Galtieri. Accanto a Cecio, la protagonista è l’ attrice e performer Zoe Nochi, ventiduenne nota al pubblico per i suoi ruoli nel Teatro musicale e per essere stata insignita all’Ariston nell’aprile scorso del premio Internazionale GEF MUSIC AWARDS per la sua voce e la sua carriera. Un ringraziamento al Comune di Alassio e a Fabio Macheda con il quale è iniziato questo progetto multimediale nel 2022. Un ringraziamento speciale ad Alessandra Delmastro, Presidente dell’Associazione ParoleSuoni ed insegnante di musica e teatro dei ragazzi dell’istituto Ollandini, alla Dirigente Sabina Poggio dell’Istituto Comprensivo di Alassio e a Luciano Fassa, direttore commerciale Monge petfood, sponsor del mio cane, Cecio, che crede sempre nei miei progetti per l’amore e il rispetto degli animali”.

Così la regista e videomaker Doroti Polito racconta il cortometraggio “Il professor Birillo”, frutto del laboratorio di regia “Ciak si gira!”, realizzato dall’assessorato alle politiche scolastiche del Comune di Alassio con la partecipazione degli allievi dell’istituto comprensivo di Alassio.

Il lavoro (che parteciperà al concorso Pet Carpet Film Festival, nell’ambito del quale Doroti Polito ha vinto lo scorso anno con la precedente edizione del progetto realizzato con il Comune di Alassio) è stato proiettato nei giorni scorsi in anteprima ad Alassio in piazza Partigiani. La serata è stata un vero successo, raccogliendo l’entusiasmo del pubblico che ha partecipato numeroso alla proiezione.

Il consigliere comunale di Alassio con incarico alle politiche scolastiche Fabio Macheda dichiara: “Siamo veramente soddisfatti del cortometraggio ‘Il Professor Birillo’, nato dal laboratorio di regia ‘Ciak si Gira!’ e realizzato con la partecipazione entusiasta degli allievi dell’istituto comprensivo di Alassio. Questo progetto non solo mette in luce il talento e la creatività dei nostri giovani, ma sottolinea anche l’importanza dell’empatia e della pet therapy. La serata di anteprima in Piazza Partigiani è stata un vero successo, testimoniando l’interesse e l’affetto della comunità verso iniziative che promuovono valori di amore e rispetto. Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti, alla regista Doroti Polito e a quanti hanno reso possibile questa splendida avventura”.

“Mi fa davvero piacere la realizzazione di iniziative come questa – aggiunge Maria Cristina Boeri, consigliere comunale con incarico alla protezione animali – che diffondono tra i ragazzi l’attenzione verso il rispetto e l’amore per gli animali. I partecipanti canini dello splendido cortometraggio ‘Il Professor Birillo’ sono stati scelti nell’ambito dello Zampa Casting, iniziativa che rifaremo anche il prossimo anno e per la quale aspettiamo numerosi altri partecipanti”.