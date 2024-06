Alassio, ripascimento della spiaggia in corso: fine lavori entro i primi di luglio

Alassio. E’ in corso in questi giorni ad Alassio l’intervento di ripascimento stagionale della spiaggia, autorizzato dall’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di contrastare la riduzione della profondità dell’arenile causata dalle recenti mareggiate.

Ad oggi sono già stati ultimati i lavori nella zona corrispondente al centro cittadino, mentre entro la prossima settimana verranno portati a termine quelli nel Borgo Coscia. L’intero intervento sarà compiuto entro i primi giorni di luglio.

Il Sindaco di Alassio Marco Melgrati e l’Assessore al Demanio Rocco Invernizzi dichiarano: “Desideriamo ringraziare le Associazioni di categoria per il proprio impegno nell’ambito di questo intervento importante e necessario, in attesa del tanto atteso ripascimento strutturale che verrà realizzato il prossimo anno e che sarà risolutivo rispetto al problema della carenza di spiaggia causato dalle mareggiate. Un grazie sentito anche agli abitanti della Fenarina, che in queste settimane hanno pazientemente sopportato le operazioni di stoccaggio della sabbia necessaria per il ripascimento in un’area dedicata del loro quartiere”.