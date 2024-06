Alassio, nuovo parcheggio da 14 posti auto davanti al PalaRavizza

Alassio. Nei giorni scorsi sono stati completati i lavori di adeguamento alle normative antincendio del palazzetto dello sport “Lorenzo Ravizza” di Alassio, realizzati dalla società partecipata Gesco secondo le indicazioni formulate dai vigili del fuoco.

Tra le opere realizzate, che rendono il palazzetto ancora più efficiente e sicuro, figurano ad esempio l’uscita per i disabili, l’uscita dal terzo anello per garantire la sicurezza, le luci d’emergenza, nuove porte e un nuovo impianto di illuminazione.

Il piazzale antistante, destinato all’area di raccolta e ai mezzi di soccorso durante le manifestazioni e gli eventi sportivi, durante l’anno può, da questa settimana, essere utilizzato da residenti e turisti come parcheggio dotato di 14 posti auto, di cui un posto per persone con disabilità. La sosta è consentita a rotazione per un massimo di sei ore, dalle 8 alle 20.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati e l’assessore ai lavori pubblici Rocco Invernizzi dichiarano: “Siamo molto soddisfatti di questo importante progetto che, con l’ottimo intervento della partecipata Gesco, ha reso possibile dare al Palaravizza la capienza di ben 1400 persone e sfruttare inoltre l’occasione di adeguamento alle norme antincendio dell’impianto sportivo per creare anche una nuova area parcheggio che, in assenza di manifestazioni, rappresenta un polmone al traffico della zona, considerando l’immediata vicinanza delle scuole”.