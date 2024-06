Alassio, la trattoria L’Astigiana vince il concorso “Shopping col Sorriso”

Alassio. Si è conclusa ieri ad Alassio, con la premiazione in Piazza Partigiani e lo spettacolo del comico Andrea Di Marco, la prima edizione del Concorso “Shopping col Sorriso”, organizzato dall’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio in collaborazione con il Consorzio Alassio Un Mare di Shopping e dedicato al compianto Presidente del Consorzio, Gian Carlo Formichella.

Presentato da Marco Dottore, l’evento ha visto gli interventi del Sindaco di Alassio Marco Melgrati, dell’Assessore al Commercio del Comune di Alassio Franca Giannotta e della nuova Presidente del Consorzio Alassio Un Mare di Shopping Loredana Polli. Presenti all’evento anche l’Assessore del Comune di Alassio Patrizia Mordente e la referente Confcommercio su Alassio Marta Ferrario.

Come comunicato nei giorni scorsi, la vincitrice del concorso è stata la signora Tatiana Avarvarei di Alassio, la cui cartolina contenente lo scontrino del suo acquisto effettuato presso “Valmoda accessori in pelle” di Alassio è stata estratta tra le 4.000 che hanno partecipato al concorso.

Nella giornata di ieri, a seguito dello spoglio delle cartoline, è stato invece comunicato il nome dell’attività di Alassio che ha raccolto più voti quale l’esercizio commerciale “dove sono di casa la cortesia e il sorriso nell’accogliere i clienti”: vincitrice con ben 133 voti la Trattoria L’Astigiana, premiata con la fascia di Campione dello Shopping col Sorriso. Al secondo posto Focenza con 125 voti, mentre terze classificate pari merito con 101 voti sono Calzature Formentin e Il Fornaio di Alassio; dopo di loro, si sono classificati entro le prime 10 posizioni Arnaud, Il Grifone, Arturo, Matilda J, Ecochic e Terra.

A seguire, ad animare il pomeriggio in Piazza Partigiani, si è svolto un esilarante spettacolo del comico Andrea Di Marco. “Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato l’Assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta – per il successo della prima edizione del concorso “Shopping col Sorriso” e desidero ringraziare il Consorzio Alassio Un Mare di Shopping, l’Ufficio Commercio del Comune di Alassio, la referente locale di Confcommercio Marta Ferrario e quanti hanno collaborato all’ottima riuscita di questa iniziativa nata con l’obiettivo di sostenere le attività commerciali di Alassio sottolineando la calorosa accoglienza che riservano ai clienti. L’esercizio campione quest’anno dello “Shopping col Sorriso” manterrà questa fascia simbolo della vittoria fino al passaggio di testimone l’anno prossimo, in occasione della seconda edizione del nostro concorso”.