Alassio, inaugurate le esposizioni di Bruno Catalano

Alassio. Si è svolta ieri ad Alassio, sabato 1 giugno, l’inaugurazione dell’esposizione personale “Metafora del Viaggio” dello scultore Bruno Catalano, uno tra i maggiori esponenti del panorama artistico contemporaneo.

L’esposizione, che dà il via all’edizione 2024 di Ligyes Alassio Genova Cultura Fest e che si svolge in contemporanea anche a Genova e a New York, è composta da due sculture monumentali della serie “I Viaggiatori”, che saranno visibili sul Molo Bestoso di Alassio fino al prossimo 31 ottobre.

Prima dello svelamento delle opere, coperte dalla bandiera italiana e dalla bandiera francese, in omaggio alla doppia nazionalità del maestro Catalano, si è svolta al Muretto di Alassio la cerimonia inaugurale dell’opera in bronzo – una piccola valigia simbolo della poetica dello scultore – donata dall’artista alla città di Alassio.

Sono intervenuti ad entrambi i momenti Bruno Catalano, i curatori della mostra Chiara e Carlo Ravagnan, rappresentanti della Galleria Ravagnan con cui Catalano collabora dal 2014, la signora Angela Berrino, il Sindaco di Alassio Marco Melgrati e il Consigliere del Comune di Genova Nicholas Gandolfo.