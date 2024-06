Alassio, Finale Ligure e Pietra Ligure ospitano “Calcio Mercato l’Originale”

Finale/Alassio. Estate di sport e spettacolo. Dal 17 al 21 giugno la Città di Alassio fa rete con le Città di Finale Ligure e Pietra Ligure, unendo capacità e risorse, per operare all’unisono e promuovere il turismo del Ponente attraverso una delle più note trasmissioni sportive, firmata Sky Sport: Calcio Mercato l’Originale, che – in concomitanza con il Campionato Europeo di Calcio – sarà ospite del territorio.

Obiettivo dei tre Comuni liguri: promuovere le singole destinazioni turistiche, le eccellenze sportive, culturali, enogastronomiche e dell’imprenditoria del territorio mettendo in evidenza caratteristiche, punti di forza e peculiarità di tutti i luoghi e le aziende che hanno deciso di abbracciare questo evento di fama nazionale.

Per ogni destinazione turistica verranno evidenziati il contesto geografico e le relative attrazioni naturali, culturali, sportive o d’intrattenimento; insieme a partner e sponsor verranno presentate le strutture e le aziende del territorio (hotel, porti, spiagge, ristoranti, attività esperienziali, etc..) e tutti i suoi servizi.

“Alassio e il calcio sono un connubio storico – ricorda Angelo Galtieri, Vice Sindaco del Comune di Alassio con delega al Turismo – La città ha ospitato negli anni d’oro grandissimi campioni e la passione per questo sport si respira in ogni angolo. Siamo felici di accogliere la trasmissione Calcio Mercato l’Originale dal 17 al 21 giugno, andando ad arricchire l’offerta per il nostro pubblico già fedelissimo in estate. Un’occasione unica per mostrare le bellezze del Ponente insieme a Pietra e Finale Ligure e fare rete per promuovere un turismo consapevole e appassionato di sport”.

Un’importante iniziativa di marketing del territorio per incentivare lo sviluppo equilibrato, coerente e sostenibile della comunità locale, attraverso il coinvolgimento di amministrazioni locali, associazioni di categoria, imprenditori, in rete per un importante obiettivo comune.

“Abbracciando il motto “l’unione fa la forza”, è ottima la sinergia che si è creata tra i nostri Comuni, sotto l’egida della Regione Liguria e con la partecipazione corale di imprenditori e aziende del territorio, grazie ad un evento mediatico di così straordinaria importanza come la trasmissione di Sky Sport “Calciomercato l’Originale – commentano dall’Amministrazione comunale di Pietra Ligure – Pietra Ligure, insieme alla vicina Finale Ligure con la quale da tempo collaboriamo e facciamo rete a livello comprensoriale per la valorizzazione del nostro splendido territorio, è una meta votata all’outdoor ormai riconosciuta a livello internazionale e una destinazione ideale in ogni stagione dell’anno per un soggiorno all’insegna dello sport, del relax e del divertimento. Insieme alle numerose strutture sportive e ad una rete sentieristica molto sviluppata, sul territorio è infatti ricca la proposta di eventi e manifestazioni di grande interesse e di alto livello culturale ed enogastronomico. “Calcio Mercato l’Originale” contribuirà di certo a dare ancora maggiore visibilità a tutto il nostro territorio che grazie a questo prestigioso evento acquisirà una grande risonanza su un palcoscenico così importante – concludono dall’Amministrazione comunale pietrese.

Anche per Finale Ligure sarà questa una nuova opportunità per valorizzare la sua vocazione per gli sport outdoor, tra mare ed entroterra, nella cornice di un paesaggio culturale straordinario per le sue caratteristiche naturali e storiche. “La vetrina offerta da Sky Sport alla nostra Riviera non fa che confermare l’importanza e l’attrattività del nostro territorio nel panorama nazionale e non solo, con il suo mix irripetibile di outdoor, mare, natura, cultura e gusto – commentano gli assessori allo sport e al turismo del Comune di Finale Ligure. – D’altra parte la Finale Outdoor Region, un comprensorio che supera i confini del nostro Comune per abbracciare anche diversi Comuni limitrofi, ha saputo conquistare negli anni il titolo di capitale mondiale dell’outdoor. Il recente successo della Coppa del Mondo di Enduro, che si è svolta sui nostri sentieri, lo ha dimostrato ancora una volta e con una forza sempre maggiore anche grazie alla sinergia con Pietra Ligure”.

La trasmissione

Calciomercato l’Originale è una trasmissione che unisce calcio ed intrattenimento e va in onda su Sky Sport. Da venti anni, per 50 puntate a stagione divise tra estate e inverno, si occupa principalmente dei possibili trasferimenti di calciatori tra diversi club. Ideato, scritto e condotto da Alessandro Bonan, il programma si avvale della partecipazione di Gianluca Di Marzio, tra i più autorevoli giornalisti di calciomercato al mondo, e di Valerio Spinella, in arte Fayna, occhio esperto su ciò che avviene nel mondo social e web. Naturalmente si alternano, tra gli ospiti, tutti i principali volti di Sky Sport: opinionisti, ex calciatori, allenatori.

Autorevolezza, competenza, uniti a creatività e ironia, fanno di Calciomercato L’originale uno dei prodotti televisivi più apprezzati in Italia, non solo dagli sportivi.

I conduttori e i suoi talent

Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna insieme ai principali talent di Sky Sport: tra gli altri Alessandro Costacurta, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Aldo Serena, Giancarlo Marocchi, Fabio Quagliarella, Lorenzo Minotti, passando per tutti i volti noti della nostra tv.

Le dirette, le interviste e le cartoline dal Ponente

Da lunedì 17/6 a venerdì 21/6 dalle ore 23,30 alle ore 24,30 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio.

A Finale Ligure Martedì 18 giugno 2024!

Per tutti e 5 i giorni in programma due finestre dalle ore 19.00-19.30, 20.30-21 su Sky Sport 24 con Luca Marchetti da diverse location scelte dai comuni ospitanti trasmesse sul teleschermo di Piazza Partigiani ad Alassio. A seguire, la diretta con le partite del Campionato Europeo 2024.

Due interviste al giorno registrate che vanno in onda durante il tg Sky Sport 24.

Per conto di Sky la trasmissione, i collegamenti, le interviste e i canali social, per tutta la settimana, saranno curati da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e da Fayna, che curerà il canale ufficiale Sky Sport per la promozione del territorio con storie IG e post con hashtag dedicati con una copertura di 3 mln di follower. Una cartolina a sera della durata 50 secondi per tutti i Comuni partner.

Numeri importanti per gli ascolti e per le visualizzazioni sui social: tutti gli occhi saranno puntati su Alassio, Finale e Pietra per tutta la settimana, all’insegna delle bellezze del territorio e delle attività sportive.

“Alassio nutre una vera passione per il calcio, tant’è che i campioni del Mondo del 1982 in Spagna sono tornati ad Alassio per un appuntamento che ha fatto riviere a tanti appassionati di questo gioco unico le emozioni di un’estate indimenticabile, – ricorda Marco Melgrati, Sindaco di Alassio- Lo stesso Muretto ospita la piastrella firmata dai Campioni del Mondo dell’82. Siamo onorati di accogliere la trasmissione Calcio Mercato l’Originale dal 17 al 21 giugno, che darà ai nostri turisti un motivo in più per iniziare l’estate da noi.”