Alassio, disposta l’installazione di un serbatoio a Cavia per la prevenzione degli incendi boschivi

Alassio. Con deliberazione dello scorso 6 giugno, la giunta comunale di Alassio ha disposto l’installazione di un serbatoio di accumulo per la prevenzione degli incendi boschivi, che va ad incrementare le postazioni già esistenti, nella località collinare di Cavia.

L’operazione si svolge in collaborazione con l’associazione “Gente di Cavia”, che dona il serbatoio, mentre il Comune di Alassio si occuperà di sostenere tutti i costi tecnici ed economici necessari per il frazionamento del terreno, la collocazione della vasca di raccolta e il successivo trasferimento della proprietà all’Ente, che permetterà di occuparsi in seguito di ogni questione relativa alla manutenzione.

“La località di Cavia – dichiara l’assessore alla protezione civile del Comune di Alassio, Franca Giannotta – è stata duramente colpita da un incendio circa due anni fa e risulta essere una zona particolarmente a rischio. Per questo motivo, la nostra Amministrazione ha da tempo cercato di reperire siti che possano incrementare le dotazioni di raccolta delle acque e grazie alla collaborazione dell’associazione ‘Gente di Cavia’, che opera con impegno e dedizione per il nostro territorio, è stato possibile realizzare questa importante iniziativa utile per la sicurezza”.