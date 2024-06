Alassio, dal Festival Ligyes a Sky Sport e non solo: ecco il calendario degli eventi estivi

Alassio. Alla vigilia dell’estate, Alassio dà il via a un ricco calendario di eventi e iniziative che spaziano tra cultura, musica e spettacoli, offrendo un’esperienza unica a residenti e visitatori che quasi ogni sera potranno usufruire gratuitamente di un’iniziativa diversa e di alto valore.

Il cuore delle manifestazioni è Piazza Partigiani, l’agorà della città, che dal 17 al 21 giugno ospiterà la trasmissione Sky Calcio Mercato L’Originale, permettendo agli appassionati di calcio di immergersi nelle ultime novità del mercato sportivo. A partire dal 3 luglio, le serate alassine si animeranno con la suggestiva “Musica sotto le stelle”, sempre in Piazza Partigiani, dove le note musicali accompagneranno il pubblico in un viaggio sonoro sotto il cielo estivo, mentre il Festival Ligyes Alassio Genova Cultura Fest – giunto alla sua sesta edizione – celebra quest’anno i 100 anni della radio e i 70 anni della televisione con eventi e iniziative di sicuro interesse.

Parallelamente, Piazza della Libertà si trasformerà in un salotto letterario con la rassegna letteraria “Libri & Parole – Un’ondata di pagine”, dedicata agli amanti dei libri, mentre l’intera città e le frazioni si animeranno di numerosi altri eventi collaterali.

Si parte stasera, giovedì 13 giugno, alle 21, in Piazza della Libertà con l’atteso evento “Four Books”, organizzato da Eccoci Eventi e patrocinato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio. Parteciperanno il centrocampista dell’Inter Evaristo Beccalossi, i ciclisti Claudio Chiappucci e Gianni Bugno, e l’inviato televisivo Luca Galtieri, che presenteranno rispettivamente i propri libri La mia vita da numero 10, El Diablo racconta, Per non cadere. La mia vita in equilibrio e Come nasce un cretino. La serata, condotta dall’arbitro Graziano Cesari, vedrà anche la partecipazione musicale di Davide De Marinis con il nuovo brano dell’estate 2024 Andiamo al mare. L’evento, che unisce tre fedi calcistiche – Milan, Inter e Juventus – promette di appassionare tifosi e amanti dello sport.

A seguire, dal 17 al 21 giugno, Alassio fa rete con Finale Ligure e Pietra Ligure collaborando per promuovere il turismo del Ponente ospitando – sotto l’egida di Regione Liguria – la trasmissione Sky Sport Calcio Mercato L’Originale. Ogni sera, dalle 23.30 alle 24.30 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio, sarà possibile seguire dal “salotto” di Piazza Partigiani affacciato sul mare le novità del mercato e le partite del Campionato Europeo 2024. Le dirette saranno anticipate da finestre informative su Sky Sport 24 dalle 19 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 21, con Luca Marchetti in collegamento dalle diverse location, trasmesse su teleschermo in Piazza Partigiani. La settimana sarà arricchita da interviste, collegamenti e promozione del territorio a cura di Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna. Il 21 giugno, l’evento di gala, aperto al pubblico dietro prenotazione, “Stelle in campo: sapori di Liguria” al Diana Grand Hotel di Alassio con ristoranti stellati della Riviera del Ponente Ligure concluderà la manifestazione.

Sabato 22 giugno verrà inaugurata presso l’ex chiesa Anglicana la mostra personale del pittore Athos Faccincani, visitabile fino al 7 luglio con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 23.00; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23.

Lo stesso sabato 22 giugno, alle 21.30, in Piazza Partigiani va in scena Ligyes Alassio Genova Cultura Fest che – dopo il vernissage dello scorso 1 giugno con l’inaugurazione dell’esposizione delle due sculture di Bruno Catalano in mostra sul Pontile Bestoso fino al prossimo 31 ottobre – propone il concerto firmato Alex Vaudano Band dal titolo My Generation, aperto dalla performance dei ragazzi delle Medie Inferiori dell’Istituto Comprensivo Ollandini di Alassio. La 6ª edizione del Festival – con la direzione artistica di Steve Della Casa e la rinnovata collaborazione con Genova Liguria Film Commission – celebra i 100 anni della radio e i 70 anni della televisione con un ricchissimo palinsesto di eventi che include serate dedicate a cinema, informazione culturale, letteratura, musica e premi alla carriera. Rai Liguria è media partner della manifestazione, con Luca Ponzi che curerà il Festival OFF con la regia dei podcast sui personaggi che hanno fatto la storia della radio e della televisione italiana. Sul palco in questa edizione in doppia veste: come autore per presentare il suo libro e sul palco la sera del 31 agosto per interviste ai finalisti del Premio letterario Alassio 100 Libri – “Un Autore per l’Europa”. Tra i protagonisti di questa sesta edizione del Festival vi sono Pino Strabioli, Vinicio Marchioni e Luca Barbarossa. Il programma completo di Ligyes Alassio Genova Cultura Fest 2024, che animerà i weekend di luglio e agosto ad Alassio, per poi spostarsi a Genova in autunno, è disponibile alla pagina ligyesfestival.it.

Domenica 23 giugno l’estate alassina si sposta in Piazza della Libertà, per dare il via alla prima edizione della rassegna letteraria “Libri & Parole – Un’ondata di pagine”. L’iniziativa – ideata dal giornalista e scrittore Daniele La Corte e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alassio – vedrà la partecipazione di dieci autori, tra cui Franco Gabrielli, ex capo della Protezione civile e della Polizia di Stato, che presenterà il suo libro “Naufragi e nuovi approdi”. La rassegna si terrà dal 23 giugno al 27 agosto, con i seguenti autori che presenteranno al pubblico le loro opere: Andrea Dematteis con Il segreto della vecchia guardia (23 giugno), Mario Paternostro con Togliatti e il Cardinale (27 giugno), Marco Francalanci con Cronache di guerra a Genova (2 luglio), Franco Gabrielli con Naufragi e nuovi approdi (7 luglio), Beppe Conti con Il giallo del Tour (8 luglio), Lorenzo Mò con Gabotteo & Palloncino contro il terribile professor Hamburger (16 luglio), Manuela Ormea con Il mondo che verrà (25 luglio), Massimo Tallone con L’agenzia matrimoniale (3 agosto), Gabriele Moroni con Non ho tradito (19 agosto) e Antonino Ricca con Oltre la vita nei dintorni della morte (27 agosto).

Mercoledì 3 luglio l’appuntamento è di nuovo in Piazza Partigiani per il debutto della rassegna “Musica sotto le stelle”, che, nei mesi di luglio e agosto, ogni mercoledì a partire dalle ore 21.15 animerà con musica live l’agorà alassina. In programma le seguenti esibizioni: Karaoke Itinerante presentato e condotto da Giacomo Aicardi (3 luglio), Timeless – Women’s Time (17 luglio), Fingerlips 80’S Tribute Band (24 luglio), Piano B Live Music – I più grandi successi della musica italiana (31 luglio), The Best of Sanremo (7 agosto), Margot Live Show – Electric party show (14 agosto), Libero arbitrio – Tributo alla disco music anni 70 & 80 (21 agosto) e Torino Pops Orchestra – Un viaggio sulle onde della musica (28 agosto).

Completano la proposta culturale e turistica dell’estate di Alassio numerose altre iniziative, a partire dal tradizionale spettacolo pirotecnico del 15 agosto sul Molo Bestoso e dalla sempre molto attesa gara dei castelli di sabbia fissata quest’anno l’8 agosto. Si ripete inoltre anche quest’estate la rassegna musicale “Frazionando”, a cura di Nando Rizzo, che si svolge il 4 luglio, con una serata dedicata ai Nomadi, e in diverse date successive, con concerti come “Moglio in Rock” l’11 luglio e serate dedicate a Vasco Rossi e ai Beatles. Altri eventi includono serate di balli caraibici, la festa di Sant’Anna il 26 luglio, mercatini dell’artigianato e numerose altre iniziative fino a settembre, inclusi la finale nazionale “Il Più Bello d’Italia” il 23 agosto e due serate in Piazza Partigiani con protagonista Nick The Nightfly (7 e 8 settembre). Altre interessanti iniziative, in attesa di calendarizzazione, verranno comunicate a breve all’interno del calendario completo di prossima diffusione.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati – di offrire ai cittadini e ai turisti di Alassio una proposta estiva turistica e culturale ricchissima, variegata e di alto livello, aperta dall’evento odierno Four Books e subito dopo dalla trasmissione Sky Sport Calcio Mercato L’Originale, che dal 17 al 21 giugno renderà la nostra Piazza Partigiani uno stupendo salotto televisivo affacciato sul mare visto da migliaia di persone in tutta Italia. Ringrazio gli organizzatori e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo calendario estivo così eclettico e coinvolgente”.

“Con questa proposta per l’estate 2024 – dichiara il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo Angelo Galtieri – siamo certi di poter soddisfare le esigenze di un pubblico variegato e di promuovere al meglio la nostra meravigliosa città. Invitiamo tutti i nostri concittadini e i gli ospiti che hanno scelto Alassio per le loro vacanze a partecipare e a godere di queste esperienze bellissime che contribuiscono a rendere l’estate ad Alassio indimenticabile per tutti coloro che la vivono”.