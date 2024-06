Al via la prima edizione della manifestazione ludico-sportiva “Canottaggio per tutti a Laigueglia 2024”

Laigueglia. Il 15 giugno dalle ore 11, nella splendida cornice del molo e del Bastione di Laigueglia, l’associazione sportiva dilettantistica Mestei e Segnue in collaborazione con la società canottieri Armida di Torino, ed il patrocinio del comune di Laigueglia, intende proporre una giornata di sano divertimento, di condivisione e serenità a tutti, ponendo maggior attenzione a ragazze e ragazzi con deficit cognitivo relazionale e fisico.

La piattaforma pescatori del molo, sarà allestita con alcuni remo-ergometri, attrezzature idonee a simulare la remata nel canottaggio, per condurre prima gare di para-rowing tra gli atleti canottieri Armida, e successivamente gli stessi atleti ed i tecnici saranno a disposizione di tutti per insegnare a remare, per ogni tipo di esperienza ed età.

Saranno disponibili anche adattamenti per persone con disabilità fisica e sensoriale.

Servono solo scarpe da ginnastica, pantaloncini, maglietta e berretto.