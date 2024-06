Addio ai “Mattoni Rossi”: generazioni di cellesi e turisti nella storica pensione

Celle Ligure. Un’epoca che finisce con la consegna delle chiavi di uno dei locali storici del paese. Oggi “Mattoni Rossi”, un tempo “Pensione Silvia”.

Una vita, generazioni, personaggi, storie. Una struttura nata negli anni cinquanta che ha rappresentato sempre un tipico e tradizionale punto di riferimento: sia per i turisti, sia per chi decideva di soggiornare o pranzare in questo locale. Specialità tipiche, sul solco della tradizione. Fino a poco tempo fa.

Ma domani le chiavi di questa attività saranno consegnate. Dopo lo svincolo alberghiero, chi acquisterà l’edificio deciderà cosa farne. Cesare Melfi negli ultimi anni ha portato egregiamente avanti questa attività. Qui si assaporavano anche deliziose pizze e l’ ambiente era accogliente e familiare. Poi le stanze, di sopra.

“Sono dispiaciuto, – ci confida Cesare che sta per lasciare i “Mattoni Rossi”, – domani chiuderò questa porta”. Anni di lavoro per lui e soddisfazioni, ma poi la situazione nei tempi è cambiata: “Oggi ci sono troppe spese, meno turismo e non molta tutela”.

Fine di un’epoca. Quella pensione fatta di mattoni rossi, davanti alle elementari. Gli anni che si porta via il tempo, l’ avvicendarsi dei volti dei gestori. Il vociare dei bambini nei giardinetti aldilà della strada. Un quadro che sbiadisce e se ne va. E’ un po’ triste oggi Cesare. Lo sono un po’ anche i cellesi.