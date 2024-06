Ad Albenga torna il San Giorgio Sport Show: cinque giorni dedicati allo sport e alla crescita dei giovani

Albenga si prepara ad accogliere la 24° edizione del San Giorgio Sport Show, un evento che da anni rappresenta un punto di riferimento per la promozione dello sport, della cultura e del volontariato nel comprensorio ingauno e nella provincia di Savona.

La manifestazione, che si terrà dal 12 al 16 giugno 2024, è nata grazie all’impegno del generale Riccardo Bilotti, storico ideatore dell’evento e continua a perseguire il suo obiettivo di promuovere una corretta pratica sportiva come strumento di crescita per i giovani.

Patrocinato dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Savona, dal Comune di Albenga e dal Coni, il San Giorgio Sport Show offre un ricco programma che unisce sport, cultura e attività ludiche. Le associazione sportive locali avranno l’opportunità di presentare le proprie discipline ai visitatori, consentendo a tutti di sperimentare diverse attività sportive.

L’evento si terrà ogni sera dalle 19 alle 23 e vedrà la partecipazione attiva delle Forze Armate. Saranno presenti stand educativi e promozionali dell’Arma dei Carabinieri, dell’Aereonautica Militare e dell’Esercito Italiano, supportati da varie associazioni nazionali come l’Associazione Nazionale Carabinieri di Albenga e Finale Ligure, l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia di Albenga,

L’associazione Nazionale del Fante e l’Associazione Nazionale Alpini di Albenga. La Polizia Ferroviaria parteciperà con il progetto educativo “Train… to be cool”, grazie al supporto del Dopolavoro ferroviario.

Non mancherà la presenza della Protezione Civile di Albenga, che organizzerà giochi ludico-sportivi e della Polizia Municipale di Albenga, che promuoverà la sicurezza stradale in collaborazione con la Federazione Italiana Ambiente Bicicletta. Per l’ambito culturale, il Centro Orientamento Studi dell’Università di Genova offrirà spunti di riflessione ed approfondimento.

Una grande altra attrattiva del San Giorgio Sport Show sarà la varietà delle discipline sportive e delle Scuole di ballo che si esibiranno, offrendo a tutti i partecipanti l’opportunità di mettersi in gioco e cimentarsi in diverse attività.

Non solo sport e cultura, l’evento propone anche un’area ristorazione dove sarà possibile degustare le specialità preparate dagli “amici del michettin”, creando un piacevole connubio tra sport e buona cucina.

Il San Giorgio Sport Show si conferma così un appuntamento imperdibile, capace di coniugare sport, cultura e divertimento, offrendo a tutta la comunità un’occasione di incontro, crescita e svago.