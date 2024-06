Ad Albenga ritorna “Un mare di fitness”, con tre giorni dedicati allo sport e al benessere

Albenga. Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 giugno in piazza De Andrè e sul lungomare di Albenga torna “Un Mare di Fitness”, l’evento inaugurato lo scorso anno che nasce con l’obiettivo di dedicare tre giorni intensi alla conoscenza del mondo dello sport e che vedrà la partecipazione di numerose palestre, con tanti ospiti tra preparatori, nutrizionisti, massaggiatori e insegnanti che svolgeranno allenamenti accessibili a tutti e per tutte le età.

Il ricco programma comprende attività come pilates, yoga, spinning, space jump, schiena sana, calisthenics, kickboxing, crossfit, fit boxe, heels, giro tonic, camminata outdoor in silent, marcia acquatica e tanto altro.

Nei pomeriggi di sabato e domenica si terranno due imperdibili tornei di basket (nello specifico per adulti e bambini) organizzati con la collaborazione del “Basket Le Torri Albenga”.

Questo evento sportivo offrirà un’opportunità unica per atleti di tutte le età di mettersi alla prova, divertirsi e condividere la passione per la pallacanestro.

Domenica mattina alle ore 10.15 con partenza da piazza De Andrè insieme agli “Albenga Runners” ci sarà una camminata-corsa per adulti e bambini. Non mancheranno food trucks e punti ristoro che saranno presenti per tutti i 3 giorni della manifestazione.

La partecipazione alle lezioni è completamente gratuita. Per info ed iscrizioni alle varie lezioni e tornei è possibile chiamare o mandare un messaggio whatsapp al numero 389 9877224.

Per partecipare alla sfilata di Mr & Miss Fitness 2024 in programma sabato 29 giugno alle ore 21.30 è possibile chiamare il numero 389 9877224 o mandare una mail a targetalbenga@gmail.com o iscriversi direttamente c/o il negozio Target in Via Dalmazia 37 ad Albenga.

Tutte le informazioni dettagliate dell’evento sulla pagina ufficiale di Facebook e instagram “Fashion party Albenga”.