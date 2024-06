Ad Alassio le selezioni di Miss Italia: “Si cercano le finaliste regionali”

Alassio. Miss Italia ad Alassio, un connubio che rimanda immediatamente alle atmosfere della dolce vita in Riviera, quando nel 1953, la bellezza di 71 anni fa, nasceva il mitico Muretto voluto dal proprietario del Caffè Roma Mario Berrino. Erano gli anni delle prime edizioni anche del concorso di Mirigliani nato nel 1946.

E, proprio ad Alassio, Miss Italia tornerà sabato 29 giugno per cercare la sua Miss Allegroitalia Alassio Rosa (via Privata Maddalena Conti, 10), valevole per accedere alle finali regionali 2024 per la Liguria. La selezione si terrà, infatti, presso l’Hotel Rosa del gruppo AllegroItalia.

L’arrivo delle Miss ad Alassio rappresenta un evento poiché le ragazze sono selezionate e guidate dall’agente regionale Mirella Rocca, anche esclusivista di Valle d’Aosta e Piemonte e, quindi, detentrice del titolo in carica. E’ stata proprio Mirella, infatti, a scoprire e a portare alla vittoria di Miss Italia nel 2024 la bella Francesca Bergesio, 19 anni di Cervere. Presente alla giornata ci saranno Miss Liguria + 2023, Elisa Vico, di Savona

La serata delle Miss inizierà con una sfilata intorno alle 17,30 presso i Bagni Corner Beach e i Bagni Bernardino che offriranno alle ragazze un cocktail di benvenuto firmato dal bar CB3 e dal prestigioso ristorante Sail Inn di Giampiero Colli, uno dei più noti e gettonati locali della Riviera, parte della storia di Alassio. A condurre la serata, infine, come sempre il talento e la simpatia di Luca e Max di Poltronissima.

“Sono orgogliosissima di essere alla guida della regione Liguria per Miss Italia, è un grande onore per me, è una delle regioni da scoprire e ammirare e tutte le ragazze di Miss Italia saranno con me in tour per ammirare i borghi più belli del territorio, ma anche per scoprire le tradizioni e la cucina di un tempo. E, soprattutto, dopo aver vinto con il Piemonte, spero di portare la corona Liguria”, spiega Mirella Rocca.