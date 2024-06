Accesso al credito delle PMI liguri: firmato l’accordo tra CNA e Artigiancredito

Liguria. Un importante accordo è stato firmato nei giorni scorsi tra CNA Liguria e Artigiancredito. L’accordo quadro regionale è stato sottoscritto dal Presidente di CNA Liguria Massimo Giacchetta e dal Presidente di Artigiancredito Fabio Petri e regola i rapporti di collaborazione all’interno del territorio ligure e che potrà avvalersi della solidità del confidi Artigiancredito espressione del mondo associativo della piccola e media impresa. In contemporanea, sono state siglate quattro convenzioni nelle sedi CNA territoriali della Liguria che renderanno operativo l’accordo.

“Sottoscriviamo un accordo strategico – ha commentato il Presidente di Artigiancredito Fabio Petri -, dato che il tema del credito per le piccole imprese rappresenta uno dei problemi più importanti. L’accordo mette a disposizione delle PMI liguri tanti nuovi strumenti, oltre alla garanzia, come il credito diretto, i prodotti fintech, i minibond e i leasing. Sono solo alcuni esempi che si tradurranno in strumenti utili per le piccole imprese”.

“Grazie a questa collaborazione si apre una nuova prospettiva per le PMI imprese liguri -. Ha aggiunto il Presidente di Cna Liguria Massimo Giacchetta -. L’obiettivo è di individuare delle soluzioni adatte alle esigenze di ciascuna impresa e contribuire in modo significativo allo sviluppo economico e sociale”.

Tramite gli Uffici dell’Associazione le imprese potranno ottenere la garanzia di Artigiancredito e finanziamenti diretti erogati dal confidi fino a 40.000 euro per liquidità e 150.000 euro per investimenti, un importo che sale a 200.000 euro per la Sabatini Green.Grazie a questa partnership di rilievo tra CNA e Artigiancredito le imprese liguri avranno ulteriori e qualificate possibilità di accesso al credito per finanziamenti, la garanzia e le agevolazioni regionali e nazionali.

Artigiancredito è un operatore di grande rilevanza nazionale, intermediario finanziario vigilato art. 106 TUB., convenzionato con 52 banche, con oltre 118 mila soci, € 87.440.429 di fondi propri, oltre 1 miliardo di euro di garanzie in essere e € 486.631.503 di finanziamenti garantiti deliberati nel 2023.