Accesso agli atti del Comune di Varazze, Piacentini: “Ecco i numeri dell’impennata delle richieste”

Varazze. Non si placa la polemica sollevata dalla minoranza di Varazze Domani sulla difficoltà di accesso agli atti comunali.

Dopo l’attacco di ieri, ecco che il vicesindaco Filippo Piacentini, dopo aver risposto alle perplessità dei consiglieri di opposizione che poi avevano anche elencato i punti sui quali chiedere risposte, torna sulla questione con i numeri delle richieste di accesso agli atti della minoranza alla mano evidenziando “l’impennata degli ultimi anni”.

E poi precisa: “Tante belle parole ma i dati sono chiari e facilmente consultabili da tutti i cittadini – sottolinea Piacentini. – Siete quasi riusciti a bloccare Varazze resuscitando un vecchio metodo di fare politica che purtroppo vi appartiene, vi contraddistingue e vi accomuna”.

Aggiunge ancora: “Adesso continuate pure da soli la polemica perché noi dobbiamo lavorare per la nostra città”.

Il casus belli è stato lo sfogo del consigliere di Varazze Domani Gianantonio Cerruti che aveva sottolineato di “aver atteso più di 300 giorni per ottenere degli atti depositati in Comune da fotocopiare. Questo è il contesto di trasparenza amministrativa in cui fanno lavorare i consiglieri comunali – aveva sottolineato – che, ricordo, hanno libero accesso a tutti gli atti comunali”.

Tutto il gruppo di Varazze Domani si era poi rivolto proprio a Piacentini evidenziando il problema dopo che il vicesindaco aveva risposto “così facendo si blocca il Comune. Stiamo parlando di un numero esponenziale rispetto a tutto quello che è stato il trend degli ultimi 10 anni. Sono azioni volte a mettere in difficoltà gli uffici. Abbiamo dovuto regolamentare per questo motivo”.

E Varazze Domani aveva quindi precisato: “Leggiamo con stupore ed esprimiamo preoccupazione per le parole del vicesindaco Piacentini in risposta ad un nostro consigliere comunale, che lamentava legittimamente gli insostenibili ritardi nella consegna della documentazione per svolgere il proprio ruolo amministrativo, dopo le assurde modifiche al regolamento di accesso agli atti, redatto appositamente per limitarne l’acquisizione”, poi aveva snocciolato una serie di interrogativi su alcuni temi della città a cui dare risposte.