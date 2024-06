Abbattimento dei cedri a Cairo, da Europa Verde Liguria “indignazione totale”

Cairo Montenotte. “Indignazione totale per l’amministrazione Lambertini del comune di Cairo Montenotte sulla scelta di ignorare la volontà dei cittadini cairesi che hanno lottato contro l’abbattimento dei cedri in piazza Abba”. A esprimere queste considerazioni è Alessandro Dighero di Europa Verde Liguria, che commenta il taglio degli alberi previsto oggi, 5 giugno.

“Un’azione vergognosa che ignora ogni qualsivoglia etica morale soprattutto nella data in cui si è deciso di abbattere i due maestosi alberi che ricordiamo insieme alla popolazione essere lì da prima dell’insediamento della giunta attuale: la giornata dedicata all’ambiente – prosegue – Questo non può essere il preludio di un continuo stupro del territorio partito negli anni 70 con la cementificazione selvaggia delle coste e che prosegue con la devastazione del verde nell’entroterra per fini puramente (anti)estetici”.

“Lotteremo perché crimini come questi non si possano più ripetere e faremo il possibile per contrastare qualunque amministrazione prediliga il profitto e le bandierine propagandistiche al benessere della comunità”, conclude Dighero.