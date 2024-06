A10, incidente tra due mezzi pesanti tra Albisola e Savona: traffico in tilt

Agg. ore 11: Al momento la situazione del traffico è in netto miglioramento e non risultano code o rallentamenti nel savonese.

Savona. Incidente in autostrada e il traffico in A10, come triste consuetudine, va in tilt.

Il sinistro ha visto coinvolti due mezzi pesanti ed è avvenuto tra Albisola e Savona, in direzione Ventimiglia, intorno alle 8,30.

Sul posto, un’ambulanza della croce oro mare di Albissola e l’automedica del 118. Per fortuna nessuno dei due conducenti ha riportato gravi ferite in seguito all’accaduto: uno è stato trasportato in ospedale in codice giallo, mentre l’altro ha rifiutato il trasporto.

L’incidente, come detto, sta avendo ripercussioni sul traffico autostradale, con una coda di circa 3 km tra Albisola e Bivio A10/Inizio Complanare Savona.

Traffico congestionato anche nel nodo genovese di Genova Ovest, dove si registrano code e rallentamenti in uscita dal casello con qualche conseguenza per l’ultimo tratto sia di A10 che di A7. Rallentamenti anche in A7 per i cantieri ad altezza di Isola del Cantone.