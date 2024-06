Francesca Bergesio, attuale Miss Italia in carica (Miss Italia 2023) e membro della giuria nella serata di ieri, ha condiviso il suo pensiero sulla sua esperienza e sulle emozioni legate alle selezioni di Miss Italia: “Partecipare a questi eventi è sempre una emozione grandissima perché torno indietro nel tempo e ricordo la mia prima selezione. Miss Italia ha tirato fuori la parte migliore di me, quando mi sono messa in gioco. Auguro a tutte le ragazze un percorso splendido come il mio e comunque vada sarà per sempre un percorso bellissimo che custodiranno nel loro cuore – ha detto Bergesio -. Nel secondo in cui ti eleggono la tua vita è stravolta. Avrei dovuto iniziare l’università il lunedì dopo la finale ma non l’ho più iniziata. Mi sono dedicata a questo percorso, ci ho tenuto, è stato un anno pieno e intenso. Il sacrificio c’è, ma lo si fa con il cuore e lo rifarei”.

Sul suo futuro, Miss Italia rivela: “Ora il percorso continua – ha concluso -. Avrò diverse selezioni in tutta Italia dopo un mese di stop per motivi fisici. Poi prenderò parte anche a diversi eventi sponsor e per il futuro sogno il cinema“.

Sulla scia di tale successo che, dati alla mano, quest’anno è stato il boom di iscrizioni. Il concorso più celebre d’Italia, da 85 anni fa sognare le ragazze dai 18 ai 30 che amano mettersi in mostra per la propria bellezza, ma anche per proprio il talento, per la propria personalità, le proprie qualità non soltanto estetiche.

Veronica Vintera di Villa Cambiaso spiega: “Siamo felici di ospitare Miss Italia, un concorso che ha un’importanza storica. Questa sera c’era la bellezza e noi votiamo sempre per la bellezza. Villa Cambiaso è sempre di più una location per diversi eventi: abbiamo mostre, cultura e spettacolo. Nel futuro vogliamo utilizzare il giardino per eventi dedicati e musicali, sfruttando la bella stagione in arrivo con nuove iniziative”.