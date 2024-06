A Villa Cambiaso è tutto pronto per accogliere le Miss provenienti da tutta la Regione: ecco i dettagli

Savona. Villa Cambiaso dimora storica in Savona è ormai pronta per accogliere le Miss provenienti da tutta la Regione per la 1° Selezione Regionale Ligure.

Domani 8 Giugno 2024 dalle ore 19.00 si apriranno le porte per un programma davvero ricco come oramai ci ha abituato Villa Cambiaso.

Compreso nell’ingresso si avrà un calice di Bollicine offerto dall’Azienda Agricola Montaribaldi di Barbaresco (CN) ed un piatto Gourmet preparato dalla Chef Gianfranco Rossino del Ristorante Bino in Savona. Un riferimento per i palati esigenti dove si possono trovare piatti della tradizione Ligure rivisitati in chiave moderna sempre utilizzando materia prima del territorio nel rispetto dello stesso.

La proposta di Beverage non è finita, infatti gli ospiti potranno gustare i famosi Cocktail di What’s Up locale che in pochi anni è riuscito a conquistare un ampio pubblico amante del Mixology. Arbjon Cereci ed il suo staff vi aspettano in Darsena a Savona dall’aperitivo al dopo cena per stupirvi con le loro creazioni.

Per gli amanti della Birra Artigianale, ci sarà BEdreamER che ci appassionerà con una scelta delle sue creazioni fatte in Savona in Via Caboto 33 dove si può toccare con mano l’artigianalità della produzione oltre che assaggiare le varie proposte.

Per gli amanti della cucina internazionale sarà presente anche una postazione di Sushi dove si potranno assaggiare gli uramaki creati al momento da uno sushi Man.

NOTIZIA DELL ULTIMA ORA: Alla serata parteciperà come ospite l’attuale MISS ITALIA IN CARICA direttamente dall’Isola dei Famosi FRANCESCA BERGESIO.

Insomma, tutti gli ingredienti per passare una magnifica serata condividendo Arte, Bellezza e Specialità del territorio Savonese.

L’organizzazione ci tiene a ringraziare gli Sponsor che hanno fatto sì che tutto questo fosse possibile: Manta Ecologica Trattamento Acqua, Energy Team – Duferco Energia Business Partner, Amaro Montenegro, Select, Edgar London Gin ed i Media Partner IVG e Radio Jasper.

Ricordiamo che l’ingresso è legato alla capienza e quindi è fortemente consigliato prenotare tramite il link https://www.villacambiaso.it/missitaliaselezionisavona per garantirsi la possibilità di partecipare all’evento.