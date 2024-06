A Savona l’ultimo saluto allo storico sindacalista Gianni Mazziotta: “Un grande esempio, ha aiutato tantissime persone”

Savona. Questa mattina chiesa della Santissima Trinità in via Chiavella a Savona gremita per l’ultimo saluto a Gianni Mazziotta. Aveva 71 anni.

Storico sindacalista, era da vent’anni segretario generale Uilm a Savona e segretario confederale Uil Liguria con delega al territorio savonese dal 2018 al 2022.

Negli ultimi tempi si era dedicato alle opportunità delle infrastrutture, dall’industria al porto, per il lavoro e lo sviluppo sostenibile

Dopo l’omelia del parroco il sindacalista Uil Patrizio Lai ha letto un messaggio per ricordarlo: “Gianni è il nostro segretario, un uomo leale e combattente, ha creato nel nostro direttivo una famiglia. Insieme abbiamo fatto 20 anni di battaglie, mi ha insegnato l’amore per il sindacato, quanto è importante combattere per i diritti delle persone, salvare posti di lavoro. Da amico è diventato un fratello maggiore. Mi ha fatto crescere e ha aiutato tantissime persone, era un grande esempio. Ha lavorato fino all’ultimo giorno, io mi chiedevo dove trovava la forza, lo ammiravo per la sua forza mentale. Ho conosciuto un leone, è andato via come un leone“.