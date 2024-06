Savona. Nuove rotte per il cibo e la ristorazione: tra identità e mercato.

E’ questo il tema del sesto incontro tematico di Savona 2027 che si terrà martedì 4 giugno alle 16 (e non alle 18 come previsto in un primo momento) presso il Mercato Civico di Savona.

L’incontro sarà occasione per riflettere sull’identità enogastronomica di Savona e del territorio, sulla cultura del cibo e della sua produzione, tra tradizione e opportunità di sviluppo.