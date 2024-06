A Savona “La bellezza nella musica”, concerto su Mozart dedicato all’ex parroco di Legino

Savona. Stasera (sabato 8 giugno) alle 20.45, nella Chiesa Sant’Andrea Apostolo, in piazza Consoli a Savona “La bellezza nella musica”, concerto monografico su Wolfgang Amadeus Mozart dedicato a don Achille Tronconi, già parroco di Legino scomparso nel 2022. Diretti da Maurizio Fiaschi, saranno protagonisti della serata il Coro Polifonico di Valleggia, un quartetto d’archi, Andrea Ravazzano all’organo e dulcis in fundo il soprano Linda Campanella, vanto di Savona nel mondo.

“Linda Campanella è un’artista di grande valore, dalla tecnica vocale impeccabile”: bastano le parole della grande e indimenticata Renata Scotto per descrivere il talento di questo soprano che da anni calca i palcoscenici dei principali teatri internazionali. Prima di spiccare il volo, Linda ha mosso i primi passi a livello musicale proprio nel Coro Polifonico di Valleggia.

Il Polifonico di Valleggia è un’autentica istituzione della vocalità ligure: fondato nel 1953 da don Angelo Genta e don Lorenzo Tassinari, è stato diretto dal savonese Attilio Acquarone e poi, per 50 anni, dal maestro Giuseppe Rebella. Oltre al servizio liturgico è da sempre impegnato in un’intensa attività concertistica: ha effettuato numerosissimi concorsi e tournée in tutta Italia e in Europa ottenendo successi e apprezzamenti. In più occasioni ha cantato di fronte a un Pontefice. Ultime esperienze significative a Salisburgo, Venezia, Monaco e Cesena.

Oggi è guidato da un maestro di caratura internazionale, il finalese Maurizio Fiaschi

Maurizio Fiaschi laureato in direzione d’orchestra e diplomato in composizione polifonica vocale al conservatorio “Verdi” di Milano e in musica corale e direzione di coro al “Vivaldi” di Alessandria, ha condotto prestigiosi cori e orchestre in Italia e in Svizzera, nonché il grande gruppo vocale in occasione della visita di papa Benedetto XVI a Savona.