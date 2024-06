A Savona c’è il Mercato europeo e Loano torna nel Rinascimento, ma non mancano concerti, cultura e arte: cosa fare nel weekend

Savonese. San Giorgio Sport Show ad Albenga, Mercato Europeo a Savona, “Il ritorno dei Doria” a Loano, Nicole Magolie in concerto a Varazze e ancora escursioni guidate alle Manie, ma anche mostre e concerti. Il weekend che sta per iniziare offrirà come di consueto tantissime proposte adatte a tutte le età e a tutti i gusti. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere sabato e domenica.

TORNA IL SAN GIORGIO SPORT SHOW AD ALBENGA

Albenga si prepara ad accogliere la 24° edizione del San Giorgio Sport Show, un evento che da anni rappresenta un punto di riferimento per la promozione dello sport, della cultura e del volontariato nel comprensorio ingauno e nella Provincia di Savona. La manifestazione, che si terrà dal 12 al 16 giugno 2024, è nata grazie all’impegno del Generale Riccardo Bilotti, storico ideatore dell’evento e continua a perseguire il suo obiettivo di promuovere una corretta pratica sportiva come strumento di crescita per i giovani. Patrocinato dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Savona, dal Comune di Albenga e dal C:O:N:I:, il San Giorgio Sport Show offre un ricco programma che unisce sport, cultura e attività ludiche. Le associazione sportive locali avranno l’opportunità di presentare le proprie discipline ai visitatori, consentendo a tutti di sperimentare diverse attività sportive.

L’evento si terrà ogni sera dalle ore 19,00 alle ore 23.

Leggi qui il programma completo

LA DARSENA IN FESTA PER IL MERCATO EUROPEO

Torna l’attesissimo appuntamento con il Mercato Europeo a Savona. Dal 14 al 16 giugno saranno 3 giorni all’insegna di gusti, sapori e tradizioni di espositori provenienti da ogni parte del mondo. Street food, ristorazioni, bevande, artigianato, articoli per la casa e il benessere, al Mercato Europeo FIVA trovi tutto e vivi una fantastica atmosfera di festa.

Appuntamento in Darsena, in piazza Rebagliati e piazza del Brandale.

Qui i dettagli sulla manifestazione

LOANO TORNA NEL RINASCIMENTO

Loano si prepara a tornare al Rinascimento celebrando “Il ritorno dei Doria”, la grande festa rinascimentale che venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno rievocherà la proclamazione della libera contea di Loano sancita nel 1575 durante la signoria dei conti Zenobia Del Carretto e Gianandrea Doria. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Vecchia Loano e patrocinata dall’assessorato a turismo,l cultura e sport del Comune di Loano con la consulenza del gruppo Le Gratie d’Amore e la collaborazione dell’agenzia Mway Communication & Events.

Oltre a essere una rievocazione storica che intende ricostruire con coerenza e sulla base di documenti originali ciò che accadde il 2 luglio 1575, data di insediamento dei principi Doria e del giuramento della comunità loanese, l’evento sarà un’occasione per animare il centro storico e il lungomare con spettacoli a tema storico. Turisti e residenti saranno coinvolti in un autentico viaggio attraverso i secoli, con un grande spettacolo in stile tardo rinascimentale che abbraccerà tutto il centro città. L’animazione includerà spettacoli di fuoco, esibizioni di musica folk medievale e rinascimentale, giocoleria e giullaria, magia e fachirismo, oltre a giochi e laboratori creativi per i bambini.

Qui le informazioni sull’evento

ENOLOGIA PROTAGONISTA A CELLE

Il fine settimana del 14, 15 e 16 Giugno arriva a Celle Ligure “Borgo diVino in tour”, rassegna enologica itinerante dedicata alle migliori etichette enologiche italiane. Primo anno per Borgo diVino in tour a Celle Ligure, in Liguria, per la settima tappa della rassegna enogastronomica itinerante organizzata da Valica S.p.a – MarTech company, leader di settore nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo e enogastronomia – in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia e promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale di Città del Vino. Venerdì 14, Sabato 15 e Domenica 16 Giugno, in Via Boagno a Celle Ligure, troverete una selezione dei migliori vini territoriali e nazionali, per una proposta enologica d’eccellenza che spazierà dalle etichette locali a quelle di circa 30 cantine provenienti da diverse regioni italiane come Puglia, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Sardegna, Veneto, Lazio, Toscana e Sicilia.

Tre giorni dedicati al Gusto e alla Bellezza che permetteranno al pubblico dei wine lovers di conoscere vini e vitigni dei vari territori presentati direttamente dai produttori in contesti di particolare suggestione selezionati tra “I Borghi più belli d’Italia”, per un’esperienza senza dubbio indimenticabile.

Qui i dettagli sulla manifestazione

NICOLE MAGOLIE IN CONCERTO A VARAZZE

Sabato 15 giugno 2024, alle ore 21.15, Piazza Nello Bovani a Varazze ospiterà un evento musicale imperdibile all’interno della rassegna ‘Varazze Città delle Donne’. La talentuosa interprete sudafricana Nicole Magolie tornerà sul palco di Varazze, accompagnata da una formazione di musicisti di grande esperienza: Gabriele Gentile al pianoforte e tastiere, Michele Aloisi al basso e Folco Fedele alla batteria. Il concerto di Nicole Magolie è un affascinante viaggio musicale attraverso la storia della grande musica pop, rendendo omaggio alle più grandi interpreti femminili. Con arrangiamenti unici e originali, Nicole e la sua band trasformeranno i classici internazionali di ieri e di oggi, spaziando dal pop al soul, dal jazz alla dance più scatenata. Tra le artiste omaggiate ci saranno leggende come Aretha Franklin, Etta James, Nina Simone, Billy Holiday, Shade, Beyoncé, Madonna, Gloria Gaynor e, in un intenso momento finale, Whitney Houston. Oltre ai classici, Nicole eseguirà anche il suo nuovo singolo ‘Montecarlo’ scritto a quattro mani con Papik. Il brano, già in alta rotazione su Radio Montecarlo e altre principali emittenti, è contenuto nell’ultimo album ‘Montecarlo Diamonds’ disponibile in CD e vinile per Alman Music. È inoltre su tutte le radio la nuova versione arrangiata da Papik e cantata da Nicole Magolie di ‘Self Control’ realizzata dall’etichetta di Giancarlo Bigazzi in occasione dei 40 anni del’iconico brano, con la direzione artistica di Franco Fasano.

Qui i dettagli sul concerto

ESCURSIONE GRATUITA ALLE MANIE

Segnalo escursione gratuita nel finalese di domenica 16 giugno denominata “L’Anello delle Manie”.

Tornare a Le Manie, frazione di Finale Ligure, è sempre una nuova emozione. Vi aspettiamo domenica 16 giugno per un giro a piedi insieme, alla ricerca di meraviglie!

Ritrovo: h.9.30 Finale Ligure, loc. Le Manie, parrocchia di San Giacomo

Pranzo al sacco in autogestione.

Rientro: metà pomeriggio.

Difficoltà: T/E; Lunghezza: km 6,5; Dislivello: m.120.

Costo escursione: evento gratuito con offerta libera

Qui il programma completo

IN SALA ROSSA LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MARZIA PISTACCHIO

Sabato 15 giugno, alle ore 16, presso la “sala rossa” del Municipio di Savona la casa editrice “black dog”, con il patrocinio del Comune di Savona e con la collaborazione del “Circolo culturale Garbarini e Boristene” di Ellera, presenterà la nuova antologia dell’autrice savonese Marzia Pistacchio: “Malarazza”. All’evento parteciperanno diverse donne conosciute nel mondo culturale savonese (Maura Montalbetti – Simona Peluffo – Liana Cappato – Eliana Zunino – Nicoletta Negro – Zoe Toschi – Emma Profetto – Silvia Celeste Calcagno – Nico Amoroso – Angela Cascio) che trasformeranno la presentazione del volume in una vera e propria performance.

A metà tra antologia e romanzo per racconti “Malarazza” parla di cibo, donne, uomini e ossessioni. Con stile graffiante e crudo l’autrice narra situazioni estreme che, purtroppo, sono molto comuni. Una narrativa “di lotta” che vuole gettare luce sulla situazione degli ultimi e dare voce anche a chi, molto spesso, non ne ha.

Il volume è impreziosito dalle illustrazioni di Eleonora Visconti che, con la loro potenza evocativa, danno ancora maggiore forza alla narrazione e dalla prefazione dell’Assessore alla Cultura del Comune di Savona, Nicoletta Negro.

Qui la presentazione dell’evento

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd #Asinolla di Pietra Ligure

SABATO 15 GIUGNO alle ore 15.00 VITA IN FATTORIA per vivere in prima persona il mondo della campagna e della natura, a contatto con asini e cavalli.

Alle ore 16.00 spazio al BATTESIMO DELLA SELLA, dove i più piccoli potranno avvicinarsi all’#equitazione in compagnia del nostro staff specializzato.

E DOMENICA 16 GIUGNO la FESTA COUNTRY, con un ricco programma: alle ore 10.00 l’Old Wild Ranch, un percorso a squadre effettuato in campo con l’ausilio di cavalli e pony. Ci saranno prove e ostacoli da superare e – assicurato – tanto divertimento!

Seguirà alle ore 14.00 un mix di attività a squadre. La prima, una caccia al tesoro intitolata al “cavallo Takoda”, nome originario dalla tribù dei Sioux, che, tradotto in italiano, significa “amico di tutti”.

A seguire tiro alla fune, le capanne dei Sioux, lancio del ferro e l’immancabile saluto agli asini e ai cavalli del parco. Per concludere, alle ore 16.00, il “Battesimo della sella”.

Ma le sorprese non finiscono qui… Dalle ore 14.00, grazie alla partecipazione dell’associazione Country Style & Smile di Imperia e del duo Twins On Fire, il pubblico presente potrà assistere a numerose esibizioni di country dance e cimentarsi in balli di gruppo.

INFO e DETTAGLI: https://www.asinolla.it/evento/speciale-festa-country/

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

Qui tutte le informazioni

