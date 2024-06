A Santuario si parla de “La scuola – Luogo dell’ascolto nel segno della cultura”

Savona. Prosegue il ciclo di serate culturali “Autori in mostra nei luoghi dell’ascolto”, organizzato dalla Libreria Paoline con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Opere Sociali N. S. di Misericordia. Giovedì 6 giugno dalle ore 20:30 alle 23 in piazza Santuario, nell’omonima frazione, il tema sarà “La scuola – Luogo dell’ascolto nel segno della cultura”.

Nel capoluogo l’istituzione scolastica ha una grande tradizione grazie anche alla presenza degli Scolopi. Quali personaggi famosi hanno formato? Mediante alcune testimonianze dirette ricorderemo come si viveva nella scuola di ieri confrontandola con quella di oggi. Ne parleranno Ugo Ghione, Maria Caruso, Franco Caserta, Mariangela Pirami e Giacomo Franco.

Il 13 giugno si discuterà invece de “La chiesa – Luogo dell’ascolto nel segno della fede”. In ogni appuntamento con prenotazione entro il giorno precedente telefonando a Roberto Fiaschi al numero 3472512535 si potrà partecipare dalle ore 15:30 alle escursioni con Paola Bussino e dalle 17 alle 19 ai laboratori di disegno fantasy gratuiti con Elena Terzi.