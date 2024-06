Val Bormida, in quattro Comuni affluenza ben oltre il 40 per cento: i sindaci respirano già la vittoria

Val Bormida. A Plodio, Bormida, Dego e Bardineto l’affluenza ha superato il 40 per cento. Sono i primi quattro comuni nel savonese, con candidato unico, ad aver superato il quorum.

Gabriele Badano può pensare al suo terzo mandato. Nel piccolo paese della Val Bormida l’affluenza è già al 44 per cento, superando la soglia minima per la validità.

Anche per Daniele Galliano, a Bormida, sembra ormai scontato il terzo mandato, come per Franco Siri di Dego il bis e Mario Basso al primo mandato. Nei tre Comuni della Val Bormida l’affluenza è già ben oltre il 40 per cento, nonostante manchino ancora ore alla chiusura delle urne.

Secondo la legge occorre però attendere lo spoglio di domani: alla liste devono essere stati aggiudicati la metà dei voti più uno degli aventi diritto. Una formalità, ma nei quattro comuni c’è già aria di distensione, vista anche la corsa in solitaria che ha permesso di arrivare all’appuntamento alle urne senza conflitti.