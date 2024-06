A Murialdo è pronto per il collaudo definitivo il distributore di località Borgata Piano

Murialdo. Pronto per il collaudo e la successiva autorizzazione temporanea dell’attività il nuovo impianto di carburante in località Borgata Piano, a Murialdo.

Nella mattinata di oggi, venerdì 19 maggio, sono state effettuate le verifiche necessarie per la messa in funzione del distributore, che ormai, vista la prossima conclusione dell’iter, dovrebbe entrare in funzione a breve.

L’impianto è stato fortemente voluto dall’amministrazione uscente, guidata da Giacomo Pronzalino, in quanto rappresenta un servizio fondamentale per la popolazione di Murialdo, ma anche per tutti i residenti dell’Alta Valle e per i numerosi turisti in transito, altrimenti costretti a rivolgersi ai distributori ubicati a Millesimo o a Calizzano e distanti parecchie decine di chilometri.