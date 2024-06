A Mioglia giunta tutta al maschile: deserto il “bando” per una quota rosa

Mioglia. Nessuna donna ha risposto all’appello del neo sindaco Gianpiero Borreani che, nei giorni scorsi, aveva emanato un avviso pubblico per la ricerca di una quota rosa da inserire nella giunta comunale dopo la rinuncia da parte delle tre consigliere elette di accettare l’incarico di assessore. La loro motivazione, che il primo cittadino ha ritenuto comprensibile e responsabile, è dettata dall’inesperienza amministrativa e dalla volontà di apprendere gradatamente.

“La mia ricerca, iniziata già in fase di creazione della lista di candidati, non ha sortito i risultati che speravo. Per fortuna, però, alcune donne, tra cui le stesse consigliere, si sono dette pronte ad impegnarsi per la comunità di Mioglia, pertanto ci sarà comunque un loro coinvolgimento nella vita amministrativa del paese”, sottolinea il sindaco.

Intanto domani, sabato 22 giugno, alle ore 11, avrà luogo il Consiglio Comunale di insediamento della nuova Amministrazione. La seduta sarà aperta al pubblico e tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

L’ordine del giorno prevede, tra i punti principali, il giuramento del nuovo sindaco, Gianpiero Borreani, e le comunicazioni relative alla giunta. Per Silvio Rapetto il ruolo di vicesindaco ed assessore con delega a commercio, turismo, sport e lavori pubblici, mentre Luigi Pelizzari sarà assessore con delega ad urbanistica, ambiente e territorio, personale e bilancio.