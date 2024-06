A Loano barba e capelli si pagano… in BitCoin: il nuovo servizio offerto dal parrucchiere Massimo Giovannini

Loano. Il taglio costa 0,00025, mentre lo shampoo poco più della metà e cioè 0,00013; per la barba, invece, il prezzo è di 0,00017. Quelle che stiamo sciorinando non sono le tariffe (in euro) di un parrucchiere per uomo particolarmente conveniente che ha deciso di sbaragliare la concorrenza abbassando drasticamente le proprie richieste, ma semplicemente i prezzi “in BitCoin” dei servizi offerti da Massimo Giovannini, parrucchiere di Loano con salone in via Dante. Esatto, prezzi “in BitCoin”, perché da Massimo Giovannini è possibile pagare shampooo, taglio e barba utilizzando la criptovaluta nata nel 2009.

Giovannini è una delle poche realtà della Riviera (in zona c’è lo studio grafico Kaos di Loano e la palestra Asd Multidisciplinare di Pietra Ligure, oltre a qualche altra attività verso la provincia di Genova) ad utilizzare “Wallet of Satoshi”, l’App per i pagamenti digitali che prende il nome dal creatore dei BitCoin, lo scienziato noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto; il Satoshi è anche un’unità di misura che corrisponde a un centomilionesimo di BitCoin.

L’utilizzo di “Wallet of Satoshi” da parte di Massimo Giovannini consente a tutti i suoi clienti di pagare i suoi servizi direttamente in BitCoin: “Questo circuito funziona esattamente come quelli delle carte di credito, delle carte prepagate o di Satispay. Il transito di denaro è senza commissioni, perciò per il negoziante il passaggio di BitCoin (che possono essere caricati su Visa o altre carte) avviene senza costi a suo carico. Una volta incassati, i BitCoin si possono tenere nel portafogli virtuale o trasformarli in valuta corrente, come euro o altre”.

Oggi un BitCoin vale oltre 60 mila euro ed ecco quindi spiegato perché un taglio di capelli, che da Massimo ha un prezzo di solo 15 euro, costi una cifra “con così tanti zeri dopo la virgola”. Il loro valore, però, non resta sempre uguale nel tempo: “Quando sono stati creati, i BitCoin valevano pochi centesimi di euro, mentre oggi ne valgono migliaia. Questo perché il loro valore aumenta o diminuisce in base all’andamento del mercato. In sintesi, più scambi ci sono, più il valore di un singolo BitCoin aumenta. E viceversa, ovviamente. Quindi conservarli potrebbe essere un investimento in grado di portare qualche ‘guadagno’ se il mercato va bene. Oppure causare perdite, in caso di svalutazione per un mercato troppo immobile”.

Nell’epoca in cui la valuta digitale la fa sempre più da padrone e in cui si usa la carta di credito anche per pagare caffè e brioches al bar, ecco dunque che a Loano è possibile pagare il barbiere utilizzando una moneta il cui valore unitario è pari (ad esempio) a quello di metà di un appartamento di piccole/medie dimensioni. O di un’auto di lusso.

“E’ vero – ammette Massimo Giovannini – Pagare un taglio di capelli con una moneta di questo genere ‘suona strano’. Ma i BitCoin sono denaro a tutti gli effetti. Non circolano materialmente, ma sono una valuta vera e propria, con un valore intrinseco, che si può spendere anche presso le attività commerciali. Personalmente, anni fa ho visto negozi che le accettavano nella zona di Livigno. Ora è possibile anche qui da noi. In Liguria credo di essere uno dei primi. E’ un servizio in più che al negoziante non costa nulla e che può essere utile ad una fetta della clientela. Non ha costi di commissione e conservare i BitCoin nella cassaforte virtuale è più che sicuro”.