A Laigueglia nasce la Commissione De.Co. per tutelare e valorizzare le produzioni locali

Laigueglia. Tutelare e valorizzare le produzioni agroalimentari, artigianali locali, ma anche eventi che possano costituire una risorsa di valore economico, culturale e turistico e soprattutto di promozione dell’immagine di Laigueglia. Nasce con questo spirito la Commissione De.Co. presieduta dal consigliere comunale Lino Bersani di cui fanno parte il collega consigliere Paolo Spalla e l’assessore Giampaolo Giudice. Ma la Commissione è allargata anche a Daniele Ziliani, presidente della Delegazione Territoriale Ponente di Confcommercio, ad Antonio Rapa di Pacan, allo chef Roberto Ravel e allo storico locale Felice Schivo.

Proprio in questi giorni si è svolta la prima riunione per dare gli indirizzi sui quali lavorare per varare iniziative dirette a sostenere il patrimonio di tradizioni locali. “E’ un percorso appena iniziato ma di sicuro interesse per la collettività perché da qui parte la ricerca e lo studio delle antiche ricette delle produzioni alimentari e non del nostro borgo – spiega Paolo Spalla – La volontà della commissione è proprio quella di valorizzare e sostenere il comparto artigianale e commerciale laiguegliese esaltando produzioni locali, tutelando e promuovendo le imprese agricole, artigianali, commerciali del territorio”.

E proprio per attestare l’identità dei prodotti ed il loro legale storico e culturale con il territorio la Commissione De.Co. si impegna a conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della culturale popolare laiguegliese. “E’ importante tutelare la storia, ma anche le tradizioni, quindi il patrimonio culturale e i sapori delle produzioni del borgo – precisa il consigliere Lino Bersani – La De.Co. non costituisce un marchio di qualità – aggiunge – ma si identifica quale attestazione di appartenenza del territorio. Ovviamente la Denominazione Comunale viene deliberata dal Comune e contrassegnata dal sindaco e costituisce un riconoscimento ufficiale e pubblico che testimonia le eccellenze locali. Un riconoscimento che sarà il frutto di una ricerca e raccolta dati e informazioni che comproveranno, di quel prodotto, il consolidamento storico, culturale e sociale”.

Chiaramente l’iniziativa per la protezione del prodotto o processo tradizionale che si intende certificare De.Co. può nascere anche da un gruppo di cittadini o di aziende produttrici, che si limitino a segnalare l’idoneità alla certificazione e l’importanza del prodotto o processo per la comunità.