A Laigueglia i bambini imparano l’educazione stradale, consegnate le “Patenti del Pedone”

Laigueglia. Insegnare a vivere come un buon cittadino, azione fondamentale è far comprendere le norme della circolazione stradale per la propria e l’altrui sicurezza ed incolumità. E’ con questo spirito che a Laigueglia il comando della polizia locale e il Comune promuove un’iniziativa rivolta ai bambini dell’ultimo delle scuole dell’infanzia. Insieme al comandante Valentina Ruaro una decina di bambini hanno partecipato ad un tour nel borgo per capire l’importanza della segnaletica stradale e quindi hanno visitato il comando della polizia locale davanti al municipio cittadino.

“L’educazione alla sicurezza stradale nelle scuole – spiegano il comandante Valentina Ruaro e le maestre della scuola dell’infanzia – rientra a pieno titolo nell’educazione civica e impartisce le conoscenze basilari per i bambini che oggi sono pedoni e ciclisti e un domani saranno automobilisti. L’iniziativa vuole far riflettere sulla funzione delle regole, sui diritti e sui doveri del pedone e del ciclista e sull’importanza della segnaletica stradale”.

Nel corso del tour i bambini hanno potuto verificare le loro conoscenze dei segnali stradali e le regole da rispettare quando si cammina per strada a piedi o si circola in bicicletta. A tutti i bambini il comandante Ruaro ha consegnato un riconoscimento importante: la “Patente del Pedone”.