Ceriale accende l’estate: da Gigi D’Alessio a Vecchioni, il ritorno dei grandi nomi della musica italiana

Ceriale. Oltre 40 spettacoli e concerti nel calendario di eventi e manifestazioni dell’estate di Ceriale. Questa mattina la presentazione ufficiale del cartellone di iniziative, che grazie alla rassegna “Rotonda sul mare” riporterà nella località turistica i grandi nomi della musica italiana, ma non mancheranno cabaret e tanto altro intrattenimento per bambini e famiglie.

Il via ufficiale il 22 giugno con il concerto dei “Libero Arbitrio Band” in piazza della Vittoria, tutti i martedì gli appuntamenti con “Cine Bimbi” rivolta ai più piccoli, tutti i giovedì le serate d’orchestra, mentre i venerdì sera spazio alle serate live e ai concerti – da Gigi D’Alessio il 2 agosto, a Roberto Vecchioni il 9 agosto, fino a Fausto Leali e Fiordaliso il 23 agosto – mentre sabato sera appuntamento con il cabaret d’autore.

Il teatro sarà protagonista nella frazione di Peagna. E ancora lo sport e il mare saranno protagonisti delle storiche manifestazioni come “Cerialevela” e “La Ponentina”, organizzate e promosse dalla sezione cerialese della Lega Navale.

Non mancheranno la cultura e le iniziative organizzate dalla Biblioteca civica e dall’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Mondadori Bookstore di Loano, con il ciclo di incontri “Aperitivo d’autore”, che si terranno nella sala polivalente “Francesco Fizzotti”. Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti e a ingresso libero.

E spazio nell’estate cerialese anche all’artigianato e ai prodotti locali, il tutto con la collaborazione delle associazioni cittadine.

Per il 16 agosto il clou della stagione estiva con la tradizionale Festa Patronale di San Rocco: processione, mercatino e spettacolo pirotecnico.

A chiudere la programmazione estiva ancora la cultura, con la nuova edizione della storica rassegna “Libri di Liguria”.

Il sindaco di Ceriale Marinella Fasano, con delega al turismo, e l’assessore alle manifestazioni Gianbenedetto Calcagno affermano: “Per l’estate 2024, grazie alla giusta organizzazione e programmazione, abbiamo messo in campo tanti eventi, importanti e con grandi nomi, come abbiamo sempre voluto per la nostra Ceriale”.

“Complessivamente, il calendario delle manifestazioni estive è di assoluto livello e davvero per tutti i gusti, con musica, concerti, cinema, teatro, cultura e tanto intrattenimento per i nostri ospiti e per i nostri cittadini”.

“Non possiamo che ringraziare la HPI Event, tutte le associazioni e partner che hanno collaborato per presentare un cartellone di prim’ordine, con tante iniziative capaci di attirare un ampio e variegato pubblico e creare un indotto positivo per tutto il settore turistico-commerciale”.

Gian Piero Baldini, organizzatore della rassegna, spiega: “Quest’anno avremo degli spettacoli anche molto importanti e abbiamo voluto curare le serate un po’ per tutti. Dai bambini, con il cinema sulla spiaggia, poi il mercoledì, liscio per le persone più anziane, con le più grande orchestre italiane tra cui Casadei, Bagutti, Omar. La piazza sarà un po’ diversa, la trasformeremo con tutte le licenze di legge in una grande sala da ballo”.

“L’obiettivo dell’amministrazione comunale resta quello di favorire e supportare le nostre attività con numerose attrattive e, come promesso, con il ritorno dei grandi eventi e dei grandi nomi della musica e dello spettacolo. E per il prossimo anno puntiamo ad anticipare il nostro calendario di eventi e manifestazioni con l’inizio delle festività pasquali per allungare la stagione turistica” concludono il primo cittadino e l’assessore cerialese.

Ecco il programma completo della rassegna “Rotonda sul mare” – LINK: https://rotondasulmare.com/.